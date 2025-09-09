Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall постачатиме Україні системи протиповітряної оборони Skyranger для захисту від атак безпілотників.

Контракт вартістю в сотні мільйонів євро буде підписаний у середу, 10 вересня, на виставці оборонної промисловості DSEI в Лондоні, повідомив голова правління концерну Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю телеканалу ZDF, опублікованому в понеділок, 8 вересня. За його словами, перші системи будуть поставлені українським збройним силам до кінця поточного року.

Україна отримає Skyranger раніше за Бундесвер

Система Skyranger має вигляд мобільної зенітної платформи, яку можна встановлювати, зокрема, на танки Leopard. "Кожна з цих систем може покривати територію розміром чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повний захист від дронів. Це означає, що всі безпілотники будуть знищені", - сказав Папперґер, зазначивши, що ці системи можуть надати Україні значну допомогу.

Таким чином, Україна отримає Skyranger раніше, ніж збройні сили Німеччини, зазначає агентство dpa. У лютому 2024 року Бундесвер розмістив замовлення на розробку і поставку цих систем ППО. Контракт вартістю 595 мільйонів євро передбачає поставку прототипу і ще 18 серійних машин. За словами Паппергера, Бундесвер поки не отримав цю техніку.