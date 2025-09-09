Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів

Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall постачатиме Україні системи протиповітряної оборони Skyranger для захисту від атак безпілотників.

Контракт вартістю в сотні мільйонів євро буде підписаний у середу, 10 вересня, на виставці оборонної промисловості DSEI в Лондоні, повідомив голова правління концерну Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю телеканалу ZDF, опублікованому в понеділок, 8 вересня. За його словами, перші системи будуть поставлені українським збройним силам до кінця поточного року.

Україна отримає Skyranger раніше за Бундесвер

Система Skyranger має вигляд мобільної зенітної платформи, яку можна встановлювати, зокрема, на танки Leopard. "Кожна з цих систем може покривати територію розміром чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повний захист від дронів. Це означає, що всі безпілотники будуть знищені", - сказав Папперґер, зазначивши, що ці системи можуть надати Україні значну допомогу.

Таким чином, Україна отримає Skyranger раніше, ніж збройні сили Німеччини, зазначає агентство dpa. У лютому 2024 року Бундесвер розмістив замовлення на розробку і поставку цих систем ППО. Контракт вартістю 595 мільйонів євро передбачає поставку прототипу і ще 18 серійних машин. За словами Паппергера, Бундесвер поки не отримав цю техніку.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес