Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
08:58 09.09.2025 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall постачатиме Україні системи протиповітряної оборони Skyranger для захисту від атак безпілотників.
Контракт вартістю в сотні мільйонів євро буде підписаний у середу, 10 вересня, на виставці оборонної промисловості DSEI в Лондоні, повідомив голова правління концерну Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю телеканалу ZDF, опублікованому в понеділок, 8 вересня. За його словами, перші системи будуть поставлені українським збройним силам до кінця поточного року.
Україна отримає Skyranger раніше за Бундесвер
Система Skyranger має вигляд мобільної зенітної платформи, яку можна встановлювати, зокрема, на танки Leopard. "Кожна з цих систем може покривати територію розміром чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повний захист від дронів. Це означає, що всі безпілотники будуть знищені", - сказав Папперґер, зазначивши, що ці системи можуть надати Україні значну допомогу.
Таким чином, Україна отримає Skyranger раніше, ніж збройні сили Німеччини, зазначає агентство dpa. У лютому 2024 року Бундесвер розмістив замовлення на розробку і поставку цих систем ППО. Контракт вартістю 595 мільйонів євро передбачає поставку прототипу і ще 18 серійних машин. За словами Паппергера, Бундесвер поки не отримав цю техніку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
|Трамп анонсував нову розмову з Путіним і візит лідерів Європи до США
|Бізнес закладає в бюджети на наступний рік курс гривні на рівні 46 грн/$
|США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні - ЗМІ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
Бізнес
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію