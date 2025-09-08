Авторизация

У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України

У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України

 

У США оголосили тендер, за яким планується виготовити 65 бронемашин MSFV для України. Про це йдеться в описі тендеру.

Такі машини у 2019 році виготовлялись для Афганістану. За умовами тендеру, машини разом із запасом запчастин на рік мають виготовити за три роки коштом програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України). Наразі контракт ще не укладений.

За інформацією з відкритих джерел MSFV - це модифікація БТР моделі M1117, в якій було посилено захист та подовжено корпус. Це дозволяє розмістити всередині до 10 людей.

У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України

 Різні варіанти MSFV

Наразі невідомо, яка саме модифікація буде виготовлена для України, однак для Афганістану виготовлялося три варіанти MSFV:

· з баштою від M1117 - 40мм гранатомет Mk19 та 12,7мм кулемет M2 Browning;

· з відкритою туреллю під кулемет;

· санітарний варіант.

Крім того, за попередніми контрактами Україна має отримати понад 400 одиниць БТР M1117, проте невідомо, коли всі вони будуть доставлені.

Раніше повідомлялося про наміри КНДР передати росіянам до 100 одиниць техніки, включно з танками та БТР. Про це повідомив голова ГУР України Кирило Буданов.

За матеріалами: mezha.media
