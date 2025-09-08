Фінансові новини
Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
16:49 08.09.2025
Тридцята зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG), відомої як формат «Рамштайн», відбудеться 9 вересня, її проведуть у форматі онлайн. Про це Радіо Свобода повідомили у міністерстві оборони Великої Британії.
Відкриють засідання о 17:15 за київським часом публічними заявами від міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та міністра оборони України Дениса Шмигаля.
До UDCG входять близько 50 країн, які координують надання військової підтримки Україні. Пресконференція за підсумками зустрічі не передбачена.
Попереднє засідання «Рамштайну» під головуванням Німеччини і Великої Британії в липні також відбулося в онлайн-форматі.
Міністр оборони України Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них.
