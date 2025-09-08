Авторизация

У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»

15:42 08.09.2025 |

Політика

Бойова частина російської крилатої ракети "Искандер-К", яка влучила у будівлю українського уряду, вагою 450 кг, не вибухнула.

Під час масштабної комбінованої далекобійної атаки РФ, що відбулась у ніч на 7 вересня, у будівлю Кабінету міністрів України, влучив не дрон типу "Шахед", а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Искандер". Її бойова частина не вибухнула.

Про це говорить результат аналізу уламків. Таку інформацію Defense Express отримав з власних джерел.

Водночас пожежа, яка виникла на верхніх поверхах будівлі, була викликана займанням палива з баків ракети.

Зазначимо, що відповідно до звіту Командування Повітряних сил ворога використав у цій атаці 9 крилатих ракет з ОТРК "Искандер", з яких чотири вдалось збити. Разом із ними ворог випустив 810 дронів різних типів з яких вдалось знешкодити та збити 747 одиниць. А також 4 балістичні ракети, які не були збитті.

Крилата ракета 9М727, є однією з трьох, що призначена для ОТРК "Искандер", разом із 9М728, 9М729. Здебільшого вони позначається просто як "Искандер-К" або Р-500. Як вважається 9М727 є варіацією 3М-14 "Калибр" для наземного пуску.

Вона активно використовується ворогом для ударів по українських містах. Один з найбільш відомих епізодів з її використанням - удар по драмтеатру у Чернігові у 2023 році.

Як в абсолютні більшості всіх інших зразків російського озброєння у цій ракеті також активно використовуються західні мікроелектронні компоненти з цивільного ринку, які виробляються у Китаї.

Зазначимо, що у випадку штатного спрацювання бойової частини ракети, а її маса складає близько 450 кг, наслідки цього удару були б значно більшими.
 

