НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні

09:11 08.09.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемогою для України є виживання країни як незалежної держави.

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю ABC News.

На запитання журналістки, як виглядає перемога для його країни, Зеленський відповів, що це виживання України.

«Мета путіна - окупувати Україну... [Путін], звичайно, хоче повністю нас окупувати. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тому для нас виживання - це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності», - пояснив президент.

Щодо гарантій безпеки, які можуть надати американські та європейські союзники у разі закінчення війни, Зеленський заявив, що «будь-які гарантії безпеки в Україні можуть базуватися лише на нашій армії».

«Я думаю, що президент [Дональд Трамп] хоче завершити цю війну. Але якщо ми говоримо про справедливий і тривалий мир, важливо завершити її і не мати можливості... знову мати агресію через шість місяців, через рік, через два роки. Важливо не лише зупинити війну, але й мати тривалий мир, мати безпеку», - сказав він.

Про гарантії безпеки

Спецпредставник президента США Стів Віткофф казав, що під час зустрічі на Алясці глава рф володимир путін та Дональд Трамп домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Після цього «коаліція охочих» запевнила, що готова відіграти роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, розмістивши свій військовий контингент на її території.

Водночас поки що залишається незрозумілим характер підтримки з боку США. У Білому домі казали, що Вашингтон, «безумовно, може допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки». Сам Трамп наголошував, що США не відправлятимуть своїх військових, однак він не виключив допомогу з «повітряними перевезеннями» для союзників.

У Парижі 4 вересня відбулася зустріч «коаліції охочих», на якій обговорювали гарантії безпеки для України. Після зустрічі президент Франції Емманюель Макрон розповів, що 26 країн погодилися надіслати військовий контингент в Україну або підтримати його для безпеки на морі та в небі. Водночас він наголосив, що метою цієї ініціативи є «не вести війну з росією», а гарантувати мир та послати стратегічний сигнал для запобігання відновленню боїв.
За матеріалами: hromadske.ua
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

