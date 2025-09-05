Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні - ЗМІ

 

Сполучені Штати Америки можуть взяти на себе провідну роль в моніторингу великої демілітаризованої буферної зони в Україні у разі досягнення нею мирної угоди з Росією. Про це у п'ятницю, 5 вересня, пише американське видання NBC News

із посиланням на чотири джерела, ознайомлені з планом, який обговорюють військові офіційні особи союзників України, включно зі США.

Ця зона, межі якої ще не визначені, розділятиме окуповані Росією та підкотрольні українські владі території в межах України. Завдяки своїм технологічним можливостям, США очолять спостереження за буферною зоною, використовуючи дрони, супутники та інші розвідувальні засоби. Водночас США координуватимуть дії з іншими країнами, які також братимуть участь в моніторингу.

Військ США не буде, проте можлива участь країн поза НАТО

За даними джерел, зону можуть охороняти війська з однієї або кількох країн, що не входять до НАТО, наприклад Саудівської Аравії чи Бангладеш. Залученість американських військ на території України не передбачається.

Як пояснюється в матеріалі, планери роблять все можливе, щоб уникнути використання сил НАТО чи будь-якого натяку на брендинг НАТО в цьому проєкті, оскільки для президента Росії Володимира Путіна участь Альянсу є "червоною лінією". Натомість він має погодитися на будь-яку модель гарантій безпеки для України.

"Будь-який план є лише попереднім, доки Путін і президент України Володимир Зеленський не дійдуть згоди, разом із лідерами країн, які будуть залучені до гарантій безпеки, включаючи президента США Дональда Трампа", - йдеться у статті.

Путін проти залучення іноземних військ в Україні

План розробили після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня, яка не призвела до прогресу в мирних переговорах. 4 вересня представники "коаліції охочих", до якої входять Франція та Великобританія, обговорили формалізацію плану. Зеленський після зустрічі зазначив, що було детальне обговорення готовності кожної країни зробити внесок у забезпечення безпеки на суші, морі, у повітрі та в кіберпросторі.

Однак вже 5 вересня Путін відкинув ідею участі іноземних військ: "Що стосується можливих військових контингентів в Україні - це одна з головних причин втягування України в НАТО... Якщо будуть досягнуті домовленості, які приведуть до миру, до довгострокового миру, то я просто не бачу сенсу в їхній присутності на території України".

Належить визначити межі допустимого та реакції на порушення

За словами співрозмовників, позиція Путіна є однією з багатьох проблем, що виникають у процесі планування.

Крім цього, належить прийняти важкі рішення щодо того, які дії Росії можуть спровокувати реакцію з боку України або сил спостереження, і яка реакція буде дозволена. Співрозмовник додав, що правила застосування сили ще потрібно опрацювати, і що вони, ймовірно, будуть оскаржуватися під час будь-яких суперечок після укладення угоди та створення буферної зони.

США хочуть право власності на оборонні розробки України

США також обговорюють з Україною угоду на суму близько 100 мільярдів доларів, за якою та зможе купувати американську зброю, а США отримають права інтелектуальної власності на інноваційні українські системи.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт відмовилася коментувати деталі плану, вказавши, що Трамп є особою, яка ухвалює рішення. "З поваги до дипломатичних переговорів Білий дім не випереджатиме його в цих важливих питаннях", - додала вона.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

