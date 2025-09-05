Фінансові новини
- |
- 05.09.25
- |
- 23:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні - ЗМІ
23:41 05.09.2025 |
Сполучені Штати Америки можуть взяти на себе провідну роль в моніторингу великої демілітаризованої буферної зони в Україні у разі досягнення нею мирної угоди з Росією. Про це у п'ятницю, 5 вересня, пише американське видання NBC News
із посиланням на чотири джерела, ознайомлені з планом, який обговорюють військові офіційні особи союзників України, включно зі США.
Ця зона, межі якої ще не визначені, розділятиме окуповані Росією та підкотрольні українські владі території в межах України. Завдяки своїм технологічним можливостям, США очолять спостереження за буферною зоною, використовуючи дрони, супутники та інші розвідувальні засоби. Водночас США координуватимуть дії з іншими країнами, які також братимуть участь в моніторингу.
Військ США не буде, проте можлива участь країн поза НАТО
За даними джерел, зону можуть охороняти війська з однієї або кількох країн, що не входять до НАТО, наприклад Саудівської Аравії чи Бангладеш. Залученість американських військ на території України не передбачається.
Як пояснюється в матеріалі, планери роблять все можливе, щоб уникнути використання сил НАТО чи будь-якого натяку на брендинг НАТО в цьому проєкті, оскільки для президента Росії Володимира Путіна участь Альянсу є "червоною лінією". Натомість він має погодитися на будь-яку модель гарантій безпеки для України.
"Будь-який план є лише попереднім, доки Путін і президент України Володимир Зеленський не дійдуть згоди, разом із лідерами країн, які будуть залучені до гарантій безпеки, включаючи президента США Дональда Трампа", - йдеться у статті.
Путін проти залучення іноземних військ в Україні
План розробили після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня, яка не призвела до прогресу в мирних переговорах. 4 вересня представники "коаліції охочих", до якої входять Франція та Великобританія, обговорили формалізацію плану. Зеленський після зустрічі зазначив, що було детальне обговорення готовності кожної країни зробити внесок у забезпечення безпеки на суші, морі, у повітрі та в кіберпросторі.
Однак вже 5 вересня Путін відкинув ідею участі іноземних військ: "Що стосується можливих військових контингентів в Україні - це одна з головних причин втягування України в НАТО... Якщо будуть досягнуті домовленості, які приведуть до миру, до довгострокового миру, то я просто не бачу сенсу в їхній присутності на території України".
Належить визначити межі допустимого та реакції на порушення
За словами співрозмовників, позиція Путіна є однією з багатьох проблем, що виникають у процесі планування.
Крім цього, належить прийняти важкі рішення щодо того, які дії Росії можуть спровокувати реакцію з боку України або сил спостереження, і яка реакція буде дозволена. Співрозмовник додав, що правила застосування сили ще потрібно опрацювати, і що вони, ймовірно, будуть оскаржуватися під час будь-яких суперечок після укладення угоди та створення буферної зони.
США хочуть право власності на оборонні розробки України
США також обговорюють з Україною угоду на суму близько 100 мільярдів доларів, за якою та зможе купувати американську зброю, а США отримають права інтелектуальної власності на інноваційні українські системи.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт відмовилася коментувати деталі плану, вказавши, що Трамп є особою, яка ухвалює рішення. "З поваги до дипломатичних переговорів Білий дім не випереджатиме його в цих важливих питаннях", - додала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні - ЗМІ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
Бізнес
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль