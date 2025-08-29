Авторизация

НАБУ заперечило розслідування щодо ракети «Фламінго»

20:50 29.08.2025 |

Політика

 

Національне антикорупційне агентство України (НАБУ) у відповідь на запити ЗМІ заявило, що розслідування щодо ракети "Фламінго" не ведеться.

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго", - йдеться у повідомленні НАБУ у телеграмі у п'ятницю.

За повідомленнями Kyiv Independent, виробника ракети "Фламінго" компанію Fire Point підозрюють у корупції, НАБУ почало перевірку. Сама Fire Point впродовж останніх тижнів вела активну кампанію, просуваючи свої ударні дрони FP-1 та крилату ракету "Фламінго" у західних медіа. У публічних коментарях президент Володимир Зеленський назвав "Фламінго" найуспішнішою ракетою України.

За даними видання, розслідується можливий зв'язок компанії з Тимуром Міндічем, співвласником студії "Квартал 95". У Fire Point підтвердили розслідування, але відкинули звинувачення й вважають, що все ґрунтується на чутках, поширених опонентами. Також, на їхню думку, розслідування - частина більш широкої перевірки системи оборонних закупівель в Україні.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") додав, що дане розслідування стосується лише дронів, і до ракети "Фламінго" у детективів немає питань. "За моєю інформацією розслідування НАБУ по ракетам немає. Про це і першеджерело (Kyiv Independent) і не писали. Чомусь новину неправильно всі сприймають. Чув, що є питання до дронів", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

