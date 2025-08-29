Фінансові новини
НАБУ розслідує зв'язок виробника ракет «Фламінго» з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони, – Kyiv Independent
16:01 29.08.2025
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point.
У процесі розслідування детективи мають встановити, чи не завищувала компанія ціни на свою продукцію за контрактами, укладеними з Міноборони, пише Kyiv Independent із посиланням на п'ять джерел.
Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч.
"Досить активно ходять чутки, що безпілотники (Fire Point, - ред.) пов'язані з Міндічем, і я повністю переконаний, що ця версія подій відповідає дійсності", - розповів виданню співрозмовник з уряду, знайомий з матеріалами розслідування.
За словами джерела, розслідування розпочалося приблизно чотири місяці тому, незадовго до скандальної спроби адміністрації Зеленського обмежити незалежність НАБУ.
У Fire Point підтвердили існування розслідування НАБУ, але применшили його значення, заперечуючи можливі звинувачення щодо компанії.
"Немає сенсу шукати таємниці там, де немає таємниць", - сказала головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех.
Водночас, за даними видання, Fire Point виявилася одним із найбільших, якщо не найбільшим, отримувачем бюджетних коштів Міноборони на безпілотники.
Зокрема, у 2024 році фірма продала уряду своїх далекобійних дронів FP-1 на суму 13,2 мільярда гривень (приблизно $320 млн). Згідно зі своїм річним бюджетом, Міноборони минулого року витратило на дрони загалом 43 мільярди гривень ($1,04 мільярда).
Водночас у самій компанії Fire Point повідомили, що у 2024 році фірма продала близько 2000 далекобійних дронів, фірма продає дрони приблизно по $55 тис. за одиницю, що дозволяє оцінити продажі у $110 млн.
Між 2023 і 2024 роками дохід компанії, згідно з публічно доступною корпоративною документацією, зріс з $4 млн до понад $100 млн.
Джерело, обізнане з контрактами Fire Point, повідомило, що компанія отримає понад $1 мільярд у 2025 році за державними контрактами. Ірина Терех визнала, що компанія отримує кошти за "датською моделлю" фінансування через Міністерство оборони. Fire Point також отримала фінансування в рамках угоди на 5 мільярдів євро з урядом Німеччини, оголошеної в травні, додала представниця компанії.
Водночас донедавна компанія була практично невідомою поза оборонними колами України, але протягом останніх тижнів Fire Point розпочала масштабну піар-компанію, в тому числі у західних ЗМІ, а президент Володимир Зеленський назвав ракету "Фламінго" "найуспішнішим" зразком української зброї та анонсував її масове виробництво.
