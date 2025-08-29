Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн

 

Держдеп США схвалив продаж Україні чергвоого пакету військової допомоги. Його вартість становить близько 825 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

У Держдепі повідомили, що Україна висловива бажання придбати до 3 350 ракет з розширеною дальністю дії (ERAM - ред.) та та стільки ж GPS/INS модулів.

Загальна вартість оцінюється в 825 мільйонів доларів.

До пакету допомги також входять:

* контейнери для ракет;

* пілони для підвішування;

* комплектуючі та допоміжне обладнання;

* запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;

* послуги з ремонту та повернення;

* програмне забезпечення для озброєння та допоміжне обладнання;

* апаратне забезпечення системи планування місій;

* постачання та підтримка секретного програмного забезпечення;

* секретні та несекретні публікації та технічна документація;

* навчання персоналу та навчальне обладнання;

* транспортна підтримка;

* дослідження та опитування;

* інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

* інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.

Загальна вартість оцінюється в 825 мільйонів доларів.

"Ця пропозиція щодо продажу сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - зауважили у Держдепі.

У Штатах вважають, що новий пакет допомоги покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для виконання завдань самооборони та регіональної безпеки. Окрім цього у Держдепі вважаютЬ, що Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили.

Україна використає для цієї покупки фінансування від Данії, Нідерландів та Норвегії, а також зовнішнє військове фінансування від Сполучених Штатів.

Що відомо про ракети ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - американська зенітна керована ракета з сімейства Standard Missile (SM), яка є складовою системи протиповітряної та протиракетної оборони Aegis.

Її головна перевага - універсальність: ракета здатна знищувати не лише літаки й крилаті ракети, а й балістичні цілі на завершальному етапі польоту та навіть надводні кораблі. Завдяки поєднанню активної радіолокаційної головки самонаведення і цілевказання від корабельного радара SM-6 ефективно працює на великих відстанях та високих швидкостях.

Дальність дії SM-6 перевищує 240 км, а швидкість сягає до Mach 3,5, що дозволяє перехоплювати навіть швидкісні загрози. Ракета перебуває на озброєнні ВМС США з 2013 року та за цей час неодноразово модернізувалася, підвищивши ефективність проти гіперзвукової зброї.

Запускається SM-6 з універсальних пускових установок Mk 41 VLS, які розгортаються на крейсерах та есмінцях класу Aegis. Завдяки багатофункціональності її називають "ракетою три-в-одному" - зенітною, протиракетною та протикорабельною одночасно.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

