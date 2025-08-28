Фінансові новини
РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей
10:16 28.08.2025
У ніч на 28 серпня російські окупанти випустили по Україні загалом 629 ракет та безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Що випустили війська РФ по Україні?
* 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму;
* 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. - РФ.;
* 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. - РФ.;
* 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. - РФ.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 9:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 589 цілей:
* 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
* 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
* 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
* 18 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання ракет та безпілотників на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.
