НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей

 

У ніч на 28 серпня російські окупанти випустили по Україні загалом 629 ракет та безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Що випустили війська РФ по Україні?

* 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму;

* 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. - РФ.;

* 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. - РФ.;

* 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. - РФ.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 9:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 589 цілей:

* 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
* 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
* 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
* 18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та безпілотників на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.
Ключові теги: Росія
 

