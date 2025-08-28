РФ атакувала «Кинджалами», «Іскандерами» та X-101: ППО знешкодила 589 із 629 російських цілей

Німецькі слідчі видали шість ордерів на арешт людей, яких вони вважають причетними до підриву трубопроводів «Північний потік 1» та «Північний потік 2» у 2022 році. Усі вони є українцями. Слідчі вважають, що ще один із підозрюваних міг загинути на війні.