Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони
09:07 28.08.2025 |
В ніч на 28 серпня вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський та Новокуйбишевський, викликавши масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Попередньо, Росію атакували невідомі дрони, внаслідок чого, як стверджується, на двох найбільших НПЗ Росії виникла пожежа. Відповідні кадри поширюються в соцмережах.
Так, у Самарській області під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.
Зазначимо, що даний завод належить російській державній компанії "Роснефть" і являється одним з найбільших у Росії з річною потужністю переробки 8,3 млн тонн нафти. Він також виробляє пальне для військової авіації, зокрема для надзвукових літаків Ту-22М3.
10 березня 2025 року було здійснено найбільшу атаку на цей об'єкт, що призвело до тимчасової зупинки його роботи. Тоді внаслідок удару була пошкоджена головна установка первинної переробки нафти - КДУ-11, потужністю 18 900 тонн на добу. Це призвело до зупинки первинної переробки нафти на заводі з 2 серпня 2025 року.
А у Краснодарському краю в ніч на 28 серпня було атаковано Афіпський НПЗ.
