НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Афіпський НПЗ і Новокуйбишевський НПЗ атакували «невідомі» дрони

 

В ніч на 28 серпня вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський та Новокуйбишевський, викликавши масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Попередньо, Росію атакували невідомі дрони, внаслідок чого, як стверджується, на двох найбільших НПЗ Росії виникла пожежа. Відповідні кадри поширюються в соцмережах.

Так, у Самарській області під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

Зазначимо, що даний завод належить російській державній компанії "Роснефть" і являється одним з найбільших у Росії з річною потужністю переробки 8,3 млн тонн нафти. Він також виробляє пальне для військової авіації, зокрема для надзвукових літаків Ту-22М3.

10 березня 2025 року було здійснено найбільшу атаку на цей об'єкт, що призвело до тимчасової зупинки його роботи. Тоді внаслідок удару була пошкоджена головна установка первинної переробки нафти - КДУ-11, потужністю 18 900 тонн на добу. Це призвело до зупинки первинної переробки нафти на заводі з 2 серпня 2025 року.

А у Краснодарському краю в ніч на 28 серпня було атаковано Афіпський НПЗ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9800  0,08 0,19 41,5653  0,02 0,04
EUR 47,7421  0,10 0,21 48,4274  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,01 0,02 41,3700  0,01 0,02
EUR 47,9600  0,22 0,46 47,9850  0,23 0,47

