У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа

Німецькі слідчі видали шість ордерів на арешт людей, яких вони вважають причетними до підриву трубопроводів «Північний потік 1» та «Північний потік 2» у 2022 році. Усі вони є українцями. Слідчі вважають, що ще один із підозрюваних міг загинути на війні.

Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні ARD, Süddeutsche Zeitung та Die Zeit.

За даними слідства, до операції були залучені семеро людей. Окрім затриманого в Італії Сергія К., якого вважають координатором операції, у нападі нібито брали участь четверо водолазів, зокрема, 40-річна Валерія Т. із приватної школи дайвінгу в Києві, експерт з вибухівки та капітан судна Юрій Т. з Одеси.

Німецька влада спершу встановила особу одного з підозрюваних дайверів. Дорожня камера контролю швидкості зафіксувала на пасажирському сидінні Володимира С., який працював інструктором з дайвінгу в Києві. За інформацією слідчих, після підриву він залишився з родиною в Польщі, а коли влітку 2024 року німці звернулися до поляків з проханням затримати його, то чоловік виїхав на автомобілі з дипломатичними номерами.

До групи також нібито входив 53-річний військовий Всеволод К., який, як припускається, загинув у бою на сході України наприкінці грудня 2024 року.

Раніше він проходив навчання у Збройних силах Німеччини. Сліди ДНК на документах, заповнених Всеволодом К., нагадували ті, що знайшли на яхті «Андромеда», яку, як вважають слідчі, використовували підозрювані, йдеться в журналістському розслідуванні.

Ще один підозрюваний, Євген У., нібито приєднався до групи пізніше, між 19 та 23 вересня 2022 року. Німецьким правоохоронцям вдалося відтворити маршрут його подорожі з Чорного моря до Балтійського. Повідомляється, що спочатку він належав до другої групи, яка начебто планувала підірвати трубопровід «Турецький потік», однак ця атака провалилася, і Євген У. міг взяти із собою частину вибухівки.

Журналісти також дізналися більше про драйверку Валерію Т. і капітана Юрія Т.

Так, за даними школи дайвінгу, де працює Валерія Т., вона є рекордсменкою України з глибоководних занурень серед жінок у спеціалізованій дисципліні - 104 метри. Для порівняння: трубопроводи «Північний потік» розташовані на глибині приблизно 80 метрів.

Юрій Т. також має великий досвід у своїй сфері, зазначать журналісти. Він ходив до Таїланду, навколо Бермудських островів, біля берегів Сомалі та в Карибському морі, а також кілька разів перетинав Атлантику та брав участь у регатах.

Журналісти стверджують, що Юрій Т. має два підроблені паспорти на імена «Михайло Попов» та «Юрій Котенко». Пишуть, що під час останньої поїздки до Нідерландів він надав відбитки пальців, які збіглися зі знайденими на «Андромеді».

За даними слідства, деякі члени екіпажу «Андромеди» на той час мали зв'язки з українською спецслужбою або військовими. Однак, чи був напад спланований українською державою, досі не доведено, розповіли журналістам правоохоронці.

Більше про підрив «Північних потоків»

У серпні 2024 року газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. А здійснили на звичайній прогулянковій яхті та за відкритими картами морського дна.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план. Але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про операцію та попередила ЦРУ, а США негайно поінформували Німеччину.

ЦРУ також попередило офіс Зеленського припинити операцію, тож Зеленський нібито наказав тодішньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному припинити її. Але генерал, за даними WSJ, проігнорував наказ.