FT: західні партнери пропонують три рівні оборони України після війни

Західні партнери України підготували попередній план її безпеки на випадок завершення війни, й він передбачає три рівні оборони.

Про це йдеться у публікації видання Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Західні столиці окреслили приблизний план, який передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни, узгодженої Україною та Росією.

Далі, за словами трьох посадовців, значно міцніший кордон мали б обороняти українські війська, озброєні та підготовлені країнами НАТО.

Європейські сили стримування мали б розміститися глибше на території України як третя лінія оборони, а американські ресурси підтримували б їх із тилу.

Але, як відзначає видання, навіть за умови потенційної підтримки США, громадськість і політики в багатьох європейських країнах залишаються стривоженими можливістю відправлення військ в Україну.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок, "і врешті-решт картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки".

За словами Єрмака, обговорення стосуються чотирьох-п'яти європейських бригад "на землі, які надасть "коаліція рішучих", плюс "стратегічні спроможності" зі США".

Він наголосив, що це означає "великий зсув у порівнянні з весною".

"Справді, остання зустріч у Білому домі стала переломним моментом у низці питань, принесла ясність щодо таких кроків, як: формування системи гарантій безпеки та забезпечення отримання Україною американської зброї через європейські фінансові інструменти", - сказав Єрмак.