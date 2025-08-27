Фінансові новини
27.08.25
- 01:36
FT: США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими
23:38 26.08.2025 |
Сполучені Штати висловили готовність надати розвідувальну підтримку в межах потенційних гарантій безпеки для України і участь у створенні європейського протиповітряного щита для неї.
Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось Financial Times від проінформованих європейських співрозмовників.
За даними FT, під час обговорень гарантій безпеки для України представники США сказали європейським співрозмовникам, що готові надати "стратегічні засоби".
Ідеться зокрема про засоби розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR), засоби командування та управління, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання європейських сил в Україні.
Як уточнюють джерела FT, для повоєнних гарантій безпеки США можуть надавати власні літаки, логістику та наземні радари, "які підтримуватимуть та забезпечуватимуть європейську безпольотну зону та повітряний щит" для України.
У публікації також ідеться, що пропозиція США все ще може скасована, а її реалізація залежить від готовності європейських держав розгорнути в Україні "десятки тисяч" військових.
Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.
Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.
