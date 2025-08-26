Фінансові новини
26.08.25
10:06
- RSS
- мапа сайту
У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
08:54 26.08.2025 |
Глава канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнєв Богуцький заперечив, що президентське вето на закон про підтримку українців позбавить Україну інтернету від Starlink, який має польське фінансування.
Про це Богуцький написав у соцмережі Х у понеділок, повідомляє "Європейська правда".
Напередодні віцепрем'єр Польщі Кшиштов Гавковський заявив, що Навроцький своїм ветуванням закону про допомогу українцям забезпечив "кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні".
Богуцький заперечив це та звинуватив Гавковського у підіграванні російській дезінформації. Він запевнив, що Польща і надалі платитиме за Starlink для України - за умови, що парламент схвалить президентський законопроєкт замість заветованого.
"Вето президента Навроцького не відключає інтернет Starlink для України, оскільки витрати на цей зв'язок фінансуються на підставі положень чинного закону, а поданий президентом Польщі проєкт у Сейм зберігає цей порядок. Достатньо у вересні оперативно розглянути цю президентську ініціативу в польському парламенті", - написав Богуцький.
Аналогічна ситуація, додав він, і з підтримкою зберігання даних української адміністрації у безпечному місці.
Напередодні Навроцький наклав вето на законопроєкт, який стосується допомоги українцям, та анонсував, що запропонує власний, який встановить справедливі умови стосовно поляків. Навроцький заявив, що "поляки у своїй країні повинні бути принаймні на рівних з нашими гостями з України".
