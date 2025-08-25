Авторизация

WSJ: у Трампа схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM

 
Адміністрація американського президента Дональда Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тисяч авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які можуть надійти до України приблизно за шість тижнів.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, передає "Європейська правда".

Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет ERAM. У виданні зазначили, що пакет озброєння вартістю $850 млн переважно фінансується європейськими країнами й до нього входять інші позиції.

Його передачу відклали до закінчення самітів американського президента Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас співрозмовники зазначили, що застосування ERAM може потребувати дозволу Пентагону.

Як писало WSJ, також відомо, що Пентагон протягом місяців блокував використання Україною ракет великої дальності для ударів по території Росії.

На початку липня міністр оборони США Піт Гегсет призупинив велику партію поставок зброї в Україну. Незабаром після цього Дональд Трамп скасував рішення Гегсета і пообіцяв продовжувати постачання оборонної зброї Україні.

Трамп також оголосив про угоду з НАТО про надання Україні додаткової зброї на суму в мільярди доларів, виготовленої США, але оплаченої європейськими союзниками.

Нещодавно писали, що меморандум заступника глави Пентагону з питань політики Елбріджа Колбі, яким у липні було призупинено військову допомогу Україні, містить положення, яке надає США право залишити собі частину законтрактованої для Києва зброї.
