Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу «Дружба», спалахнула пожежа
09:05 22.08.2025
Увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ - одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Telegram.
Він оприлюднив відео удару, яке свідчить, що на території нафтоперекачувальної станції почалася масштабна пожежа.
Російські ЗМІ та соцмережі вже повідомляли про удари безпілотників по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в селі Високе Брянської області РФ в ніч на 13 та на 6 серпня.
Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".
Як повідомлялося, вранці у понеділок Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
