Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу «Дружба», спалахнула пожежа

Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу «Дружба», спалахнула пожежа

 

Увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ - одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Telegram.

Він оприлюднив відео удару, яке свідчить, що на території нафтоперекачувальної станції почалася масштабна пожежа.

Російські ЗМІ та соцмережі вже повідомляли про удари безпілотників по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в селі Високе Брянської області РФ в ніч на 13 та на 6 серпня.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".

Як повідомлялося, вранці у понеділок Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 09:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8660  0,17 0,42 41,4447  0,11 0,27
EUR 47,6027  0,28 0,58 48,2807  0,22 0,45

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1850  0,10 0,25 41,2150  0,10 0,25
EUR 47,8700  0,30 0,62 47,9000  0,30 0,62

