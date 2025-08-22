Українські дрони знову атакували найбільшу вузлову станцію нафтопроводу «Дружба», спалахнула пожежа

Увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ - одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Telegram.

Він оприлюднив відео удару, яке свідчить, що на території нафтоперекачувальної станції почалася масштабна пожежа.

Російські ЗМІ та соцмережі вже повідомляли про удари безпілотників по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в селі Високе Брянської області РФ в ніч на 13 та на 6 серпня.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".

Як повідомлялося, вранці у понеділок Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.