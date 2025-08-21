Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України

Західні чиновники спільно з адміністрацією президента США Дональда Трампа працюють над планом гарантій безпеки для України, який має бути підготовлений протягом десяти днів, за даними The Times, союзники розглядають чотири основні варіанти.

Перший сценарій передбачає відправку британських і французьких військових інструкторів до України для підготовки ЗСУ у відносно безпечних регіонах, зокрема поблизу Львова. Крім того, союзники могли б проводити повітряне патрулювання та допомагати з розмінуванням Чорного моря. Президент США Дональд Трамп виключив участь американських військових на землі, але заявив: "Ми допоможемо з повітря".

Другий варіант полягає у зосередженні зусиль на захисті України з повітря - патрулюванні неба та використанні дронів для моніторингу кордону. У разі порушення домовленостей Росією союзники могли б запровадити нові санкції або розглянути створення безпольотної зони.

"Третій сценарій стосується поширення на Україну принципу колективної оборони за статтею 5 НАТО. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтвердила, що ця ідея обговорюється на найвищому рівні. Екс-міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив: "Це цілком можливо - щоб ми всі вступили у війну, якщо Україну знову атакують... Я підтримав би щось подібне"", - зазначено в повідомленні видання.

Четвертий варіант передбачає укладення двостороннього або багатостороннього оборонного союзу за моделлю угод США з Японією чи Південною Кореєю. Держсекретар США Марко Рубіо зазначив: "Будь-яка суверенна країна має право укладати оборонні союзи з іншими країнами", додавши, що "Україна після війни має право на безпекову угоду з іншими державами".