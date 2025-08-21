Фінансові новини
Politico: США хочуть відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України
09:11 21.08.2025 |
Представник Пентагону повідомив невеликій групі союзників, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.
Про це пише Politico із посиланням на слова європейського посадовця та іншого співрозмоника, обізнаного із перебігом переговорів, передає "Європейська правда".
Такі коментарі озвучив Елбрідж Колбі - заступник міністра оборони з питань політики. Вони пролунали у відповідь на запитання європейських військових лідерів під час наради, яку очолював голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.
За словами європейського посадовця та іншого співрозмовника, міністри оборони Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії наполягали на тому, щоб американська сторона розкрила інформацію про те, які війська та повітряні сили вона надасть Україні для сприяння дотриманню мирної угоди з Росією.
Відтак представник Пентагону повідомив, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.
Співрозмоники стверджують, що ця зустріч та інша, поспішно організована в середу, 20 серпня, з лідерами НАТО викликали у союзників все більшу стурбованість, що президент Дональд Трамп покладатиметься на Європу в забезпеченні довгострокового миру після закінчення російської агресії.
"Стає очевидним, що це Європа буде забезпечувати виконання цих зобов'язань на місцях. США не повністю віддані жодній справі", - сказав дипломат НАТО.
У цьому контексті зазначимо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із заявою щодо того, що європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов'язання у майбутній угоді щодо гарантій безпеки для України.
