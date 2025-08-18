Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 13:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
09:15 18.08.2025 |
Зроблену для агенства Associated Press фотографію із новою ракетою опублікував на власній сторінці у Facebook український журналіст Єфрем Лукацький.
"Українські ракети "Фламінго" з дальністю польоту понад 3000 км, які були запущені в серійне виробництво, можна побачити в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у невідомому місці в Україні в четвер", - написав Лукацький.
Візуально ракета нагадує крилату FP-5, яку на початку 2025-го року презентувала компанія Milanion Group. За даними Defence Express, заявлені максимальна вага її бойової частини - до 1000 кг, максимальна дальність польоту - до 3000 км, швидкість - до 900 км на год. Навігація відбувається завдяки інерційній системі та за допомогою GPS.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
|«Коаліція охочих» готова розгорнути сили в Україні – заява
|Зеленський розповів про переговори з «коаліцією рішучих» перед зустріччю з Трампом
|ЗМІ: Трамп спершу проведе тет-а-тет з Зеленським, європейські лідери долучаться опісля
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський у понеділок вирушає на переговори з президентом США Дональдом Трампом
|Після зустрічі з путіним на Алясці Трамп передумав запроваджувати санкції проти росії
|Трамп каже, що домовився з путіним про обмін територіями: «Зеленський має це прийняти»
|Путін заявив про «досягнуту угоду» та про «початок прогресу» у врегулюванні війни в Україні
|Мить приниження для Трампа. Йому не вдалося переконати путіна припинити війну Росії в Україні
|Скандальні рішення. Навіщо Єрмак розповів студентам про саморозпуск Верховної Ради
Бізнес
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами
|500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
|Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід