З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км

09:15 18.08.2025 |

Політика

З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км

 

Зроблену для агенства Associated Press фотографію із новою ракетою опублікував на власній сторінці у Facebook український журналіст Єфрем Лукацький.

"Українські ракети "Фламінго" з дальністю польоту понад 3000 км, які були запущені в серійне виробництво, можна побачити в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у невідомому місці в Україні в четвер", - написав Лукацький.

Візуально ракета нагадує крилату FP-5, яку на початку 2025-го року презентувала компанія Milanion Group. За даними Defence Express, заявлені максимальна вага її бойової частини - до 1000 кг, максимальна дальність польоту - до 3000 км, швидкість - до 900 км на год. Навігація відбувається завдяки інерційній системі та за допомогою GPS.

З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
За матеріалами: mezha.media
 

