ЗМІ: Трамп спершу проведе тет-а-тет з Зеленським, європейські лідери долучаться опісля

 

Хоча президента Володимира Зеленського супроводжують на зустріч у Білому домі в понеділок кілька європейських лідерів, президент США Дональд Трамп спершу проведе особисту зустріч лише з президентом України.

Про це стало відомо виданню Bild від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Як стверджується, спочатку Трамп прийме тільки президента України. Лише потім до них приєднаються очільники держав та урядів європейських країн і генсек НАТО та президентка Єврокомісії. Планується робочий обід і кількагодинна дискусія в розширеному колі.

Останній візит Зеленського до Білого дому в лютому закінчився скандалом, а президент США тимчасово призупинив військову допомогу Україні.

Окрім канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, у зустрічі в Вашингтоні у понеділок візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Приводом для візиту є можливе укладення мирної угоди з РФ після саміту Трампа і Путіна на Алясці.

Європейці разом з Україною раніше наполягали на перемир'ї, перш ніж розпочинати будь-які переговори про мир. Трамп, однак, тепер вважає, що припиняти вогонь не доцільно.

17 серпня Трамп опублікував дуже коротке повідомлення в Truth Social, у якому пообіцяв "великий прогрес" стосовно Росії.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3401
  0,1099
 0,27
EUR
 1
 48,3059
  0,1346
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,2400  0,01 0,02 48,2700  0,01 0,03

Бізнес