Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 13:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До зустрічі Зеленського і Трампа приєднаються щонайменше сім глав держав і організацій
08:24 18.08.2025 |
У запланованих на 18 серпня у Вашингтоні переговорах президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа візьмуть участь щонайменше семеро глав держав і міжнародних організацій, свідчать повідомлення інформаційних агенцій та самих політиків.
Свою участь уже підтвердили:
* президент Франції Емманюель Макрон;
* канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
* прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
* прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
* президент Фінляндії Александр Стубб;
* президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
* генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Раніше видання Politico повідомило, що європейські лідери мають намір підтримати президента України Володимира Зеленського під час зустрічі, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.
Як повідомило раніше видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела, під час телефонної розмови з українським президентом та європейськими лідерами Трамп заявив, що хотів би провести тристоронній саміт за участю Зеленського та президента Росії Володимира Путіна вже 22 серпня. Путін офіційно не заявляв про намір брати участь у такій зустрічі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
|«Коаліція охочих» готова розгорнути сили в Україні – заява
|Зеленський розповів про переговори з «коаліцією рішучих» перед зустріччю з Трампом
|ЗМІ: Трамп спершу проведе тет-а-тет з Зеленським, європейські лідери долучаться опісля
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський у понеділок вирушає на переговори з президентом США Дональдом Трампом
|Після зустрічі з путіним на Алясці Трамп передумав запроваджувати санкції проти росії
|Трамп каже, що домовився з путіним про обмін територіями: «Зеленський має це прийняти»
|Путін заявив про «досягнуту угоду» та про «початок прогресу» у врегулюванні війни в Україні
|Мить приниження для Трампа. Йому не вдалося переконати путіна припинити війну Росії в Україні
|Скандальні рішення. Навіщо Єрмак розповів студентам про саморозпуск Верховної Ради
Бізнес
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами
|500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
|Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід