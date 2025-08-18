Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До зустрічі Зеленського і Трампа приєднаються щонайменше сім глав держав і організацій

 

У запланованих на 18 серпня у Вашингтоні переговорах президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа візьмуть участь щонайменше семеро глав держав і міжнародних організацій, свідчать повідомлення інформаційних агенцій та самих політиків.

Свою участь уже підтвердили:

* президент Франції Емманюель Макрон;
* канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
* прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
* прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
* президент Фінляндії Александр Стубб;
* президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
* генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Раніше видання Politico повідомило, що європейські лідери мають намір підтримати президента України Володимира Зеленського під час зустрічі, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомило раніше видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела, під час телефонної розмови з українським президентом та європейськими лідерами Трамп заявив, що хотів би провести тристоронній саміт за участю Зеленського та президента Росії Володимира Путіна вже 22 серпня. Путін офіційно не заявляв про намір брати участь у такій зустрічі.
За матеріалами: radiosvoboda.org
 

