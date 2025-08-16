Фінансові новини
- |
- 16.08.25
- |
- 08:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Після зустрічі з путіним на Алясці Трамп передумав запроваджувати санкції проти росії
08:15 16.08.2025 |
Президент Дональд Трамп вирішив утриматися від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» проти росії.
Про це Трамп повідомив у інтерв'ю Fox News, цитує його CNN.
Трамп ухвалив таке рішення після того, як дійшов висновку, що його зустріч з главою рф володимиром путіним на Алясці пройшла «дуже добре». Однак він не відкидає, що повернеться до розгляду можливого запровадження санкцій пізніше.
«Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це [запровадження додаткових санкцій] думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, чи щось таке, але нам не потрібно думати про це зараз. Зустріч пройшла дуже добре», - заявив Трамп.
Президент США також заявив, що і путін, і Зеленський хочуть, щоб він був присутній на майбутній потенційній зустрічі між двома лідерами для обговорення шляху до миру.
«Вони обидва хочуть, щоб я був там, і я там буду», - сказав Трамп.
Трамп також визнав, що помилявся, вважаючи, що війна росії проти України буде «найлегшим» для вирішення з усіх конфліктів, повертаючись до своєї передвиборчої обіцянки завершити війну за 24 години.
«Я думав, що це буде найлегше з усіх [світових конфліктів], а виявилося найскладніше», - сказав Трамп.
На запитання, чи впевнений він, що мир може настати за відносно короткий проміжок часу, Трамп відповів: «Досить короткий, так».
Трамп на початку цього місяця погрожував запровадити жорсткі санкції проти росії, щоб змусити путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн - 8 серпня - та згодом відмовився від цього терміну після того, як путін погодився на особисту зустріч.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Після зустрічі з путіним на Алясці Трамп передумав запроваджувати санкції проти росії
ТОП-НОВИНИ
|Трамп каже, що домовився з путіним про обмін територіями: «Зеленський має це прийняти»
|Путін заявив про «досягнуту угоду» та про «початок прогресу» у врегулюванні війни в Україні
|Мить приниження для Трампа. Йому не вдалося переконати путіна припинити війну Росії в Україні
|Скандальні рішення. Навіщо Єрмак розповів студентам про саморозпуск Верховної Ради
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Заступник голови НБУ Ніколайчук став 1-м заступником замість Рожкової
|США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
|Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії
|Гетманцев анонсував голосування за законопроєкт про оподаткування криптоактивів
|«Невідомі дрони» атакували Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа
|Генштаб ЗСУ заявив про удар по морському порту в РФ – уражено судно з компонентами до «Шахедів»
Бізнес
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами
|500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
|Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід
|Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа