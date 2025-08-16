Після зустрічі з путіним на Алясці Трамп передумав запроваджувати санкції проти росії

Президент Дональд Трамп вирішив утриматися від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» проти росії.

Про це Трамп повідомив у інтерв'ю Fox News, цитує його CNN.

Трамп ухвалив таке рішення після того, як дійшов висновку, що його зустріч з главою рф володимиром путіним на Алясці пройшла «дуже добре». Однак він не відкидає, що повернеться до розгляду можливого запровадження санкцій пізніше.

«Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це [запровадження додаткових санкцій] думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, чи щось таке, але нам не потрібно думати про це зараз. Зустріч пройшла дуже добре», - заявив Трамп.

Президент США також заявив, що і путін, і Зеленський хочуть, щоб він був присутній на майбутній потенційній зустрічі між двома лідерами для обговорення шляху до миру.

«Вони обидва хочуть, щоб я був там, і я там буду», - сказав Трамп.

Трамп також визнав, що помилявся, вважаючи, що війна росії проти України буде «найлегшим» для вирішення з усіх конфліктів, повертаючись до своєї передвиборчої обіцянки завершити війну за 24 години.

«Я думав, що це буде найлегше з усіх [світових конфліктів], а виявилося найскладніше», - сказав Трамп.

На запитання, чи впевнений він, що мир може настати за відносно короткий проміжок часу, Трамп відповів: «Досить короткий, так».

Трамп на початку цього місяця погрожував запровадити жорсткі санкції проти росії, щоб змусити путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн - 8 серпня - та згодом відмовився від цього терміну після того, як путін погодився на особисту зустріч.