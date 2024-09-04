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АНАЛІТИКА

Одне з найбільших списань боргу: Україна завершила реструктуризацію євробондів, держборг скоротився на $9 мільярдів

14:57 04.09.2024 |

Економіка

 

Україна в особі міністра фінансів оголосила в середу про успішне завершення пропозиції про обмін 13 серій суверенних єврооблігацій на $19,8 млрд і випущених під держгарантію єврооблігацій "Укравтодору" на $0,7 млрд (з урахуванням капіталізованих відсотків сумарно близько $24 млрд) на вісім нових серій єврооблігацій номінальною вартістю $15,2 млрд.

Як ідеться в біржовому повідомленні, після отримання 28 серпня необхідних підтверджень про згоду на обмін від утримувачів єврооблігацій Україна, довірчий управитель і агенти підписали необхідні договір довірчого управління новими цінними та інші документи 30 серпня 2024 року.

"У результаті цієї угоди державний і гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди та зниження чистої теперішньої вартості боргу близько 60% (при ставці дисконтування 14%)", - зазначив Мінфін у пресрелізі.

Повідомляється, що боргові виплати протягом наступних трьох років буде знижено на $11,4 млрд, а до 2033 року витрати на обслуговування і погашення боргу зменшаться на 77%, що дасть змогу заощадити загалом $22,8 млрд.

"Успішний результат є свідченням конструктивної співпраці та спільної прихильності довгостроковій макрофінансовій стабільності України. Зміцнення довіри наших кредиторів і міжнародної фінансової спільноти продовжує бути нашим пріоритетом навіть зараз, коли ми долаємо безпрецедентні виклики", - наводяться в релізі слова урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буци.

Уточнено, що випущено чотири серії облігацій A з погашенням 1 лютого 2029 року, 2034 року, 2035 року і 2036 року на номінальну суму відповідно $1 млрд 168,334 млн, $3 млрд 150,618 млн, $2 млрд 946,420 млн і $2 млрд 456,213 млн.

Крім того, випущено чотири серії облігацій B із погашенням 1 лютого 2030, 2034, 2035 і 2036 року на номінальну суму відповідно $531,039 млн, $1 млрд 984,417 млн $1 млрд 626,613 млн і $1 млрд 355,511 млн.

Раніше вказувалося, що облігації B буде розподілено в однаковій пропорції всім власникам наявних єврооблігацій, які добровільно погодяться на обмін, у такому співвідношенні: з погашенням у 2030 р. - 2,185% від суми наявних облігацій, у 2034 р. - 8,165%, у 2035 р. - 6,9% і в 2036 р. - 5,75%, а сумарно - на 23%.

Щодо облігацій частини А, то їхній розподіл залежить від терміну погашення наявних облігацій: що він ближчий, то більше утримувач отримав нових облігацій із меншим терміном погашення, однак сумарно вони становитимуть 40% від суми наявних облігацій.

Зокрема, натомість єврооблігацій із погашенням у 2024 р. видано єврооблігації частини А з погашенням у 2029 р. на 28% і з погашенням у 2034 р. на 12%, тоді як євробонди-2025 обміняно на 24% євробондів А з погашенням у 2029 р. і 16% - з погашенням у 2034 р.

Замість найбільш "довгих" існуючих єврооблігацій з погашенням у 2035 р. буде видано єврооблігації А з погашенням у 2034 р. на 6%, з погашенням у 2035 р. на 14% і з погашенням у 2036 р. на 20%.

Ставка купонних платежів облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років і 7,75% починаючи з 2034 року і далі.

Купонні платежі облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі виплачуються за ставкою 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року і ставкою 7,75% з 2034 року і далі.

Для того щоб угода відбулася, достатньо було згоди 2/3 власників усіх паперів і, як мінімум, половини власників кожного з випусків. У реальності результати виявилися набагато кращими: у сукупності Україна і "Укравтодор" отримали згоду сукупно від власників понад 97,38% єврооблігацій з рівнями участі за серіями в діапазоні від 95% до 98,87%.

У біржовому повідомленні уточнено, що Eligible holders, які не брали участі в добровільному обміні, не отримають винагороди 1,25% і облігації В двох серій із погашенням у 2035-2036рр. Для Ineligible holders у США передбачено процедуру продажу належних їм нових облігацій протягом шести місяців у разі наявності покупців і перерахування їм отриманих готівкових коштів.

Крім того, ідеться про те, що учасники комітету власників єврооблігацій отримають 1 лютого 2025 року зменшений відсотковий платіж за облігаціями А серії з погашенням у 2034 році - $5,40 за кожну $1000, тоді як $3,35 піде на сплату радникам комітету.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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