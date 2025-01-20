CNN: Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями

Новообраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок лідеру Росії Владіміру Путіну в найближчі дні після інавгурації.

Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, дзвінок повинен відбутись з однією метою - обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства - в тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Посадовці з команди національної безпеки Трампа почали працювати над підготовкою до телефонної розмови з Путіним кілька тижнів тому. Наразі незрозуміло, чи була остаточно узгоджена дата розмови.

Щойно Трамп вступить на посаду, американські та російські посадовці можуть розпочати серйозну роботу над організацією особистої зустрічі двох лідерів. .

Будь-які переговори між Путіним і Трампом відображатимуть різкий відхід від підходу президента Джо Байдена. Він не говорив безпосередньо з Путіним майже три роки, сумніваючись, що будь-яка розмова буде корисною для вирішення конфлікту.

Трамп бачить ситуацію по-іншому. Його погляд, описаний людиною, знайомою з його мисленням, полягає в тому, що пряма взаємодія з Путіним - це саме те, що потрібно для пошуку рішення, яке дозволить покласти край війні.

Наразі невідомо, наскільки Трамп планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо надання Києву зброї та розвідувальних даних.

Напередодні своєї інавгурації Трамп вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні.

Сенатор США Марко Рубіо, обраний Трампом на посаду державного секретаря, заявив, що для того, аби російсько-українська війна закінчилася, і Україна, і Росія повинні піти на поступки.