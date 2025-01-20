Трамп у переддень інавгурації пообіцяв «покласти край» війні в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп напередодні своєї інавгурації вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп зробив таку заяву 19 січня на своєму передінавгураційному мітингу у Вашингтоні.

"Я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на Близькому Сході і не допущу Третьої світової війни - і ви навіть не уявляєте, наскільки ми близькі до цього", - сказав республіканець.

Під час свого виступу він торкнувся багатьох питань, серед яких імміграційна криза, нова урядова політика, депортація та багато іншого.

"Ми збираємося зробити нашу країну великою, як ніколи раніше... Ми збираємося повернути нашу країну завтра опівдні", - сказав Дональд Трамп, маючи на увазі день своєї інавгурації як 47-го президента США.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії давав обіцянку завершити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Також він обіцяв завершити війну протягом 24 годин після того, як вступить на посаду.

Останнім часом у команді Трампа визнали, що це завдання є набагато складнішим, і його вирішення може потребувати місяці.



