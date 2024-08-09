Реструктуризація держборгу: Україна оголосила пропозицію обміну єврооблігацій

Україна в п'ятницю оголосила на Лондонській та Ірландській фондових біржах щодо пропозиції обміну та запит на згоду зміни умов державних єврооблігацій, що перебувають в обігу, і гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму понад $20 млрд.

"Ми переходимо до вирішального етапу нашої операції з відновлення боргової стійкості України: сьогодні бондхолдери розпочинають голосування стосовно пропозиції обміну та затвердження змін умов наших єврооблігацій відповідно до принципових домовленостей, досягнутих із Комітетом кредиторів 22 липня", - прокоментував урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

У пресрелізі Мінфіну в п'ятницю він зазначив, що цей етап є підсумком майже двох років ґрунтовних консультацій з інвестиційною спільнотою, метою яких було визначити оптимальні умови для усіх сторін, включно з МВФ та офіційними кредиторами.

"Ба більше, обговорення з широкою інвестиційною спільнотою за останні кілька тижнів підтвердили, що ринок позитивно сприйняв угоду. Ми переконані, що сьогоднішня транзакція має усі необхідні складові успіху", - наголосив Буца.

Він зазначив, що коли операцію буде завершено, Україна зменшить свій державний борг на $8,67 млрд і заощадить $22,75 млрд на боргових виплатах до 2033 року, що дасть змогу спрямувати ці бюджетні ресурси на вирішення нагальних потреб.

Як повідомлялося, Україна 22 липня повідомила про досягнення принципових домовленостей щодо реструктуризації зі спеціальним комітетом власників її євробондів, сума зобов'язань за якими становить приблизно $23 млрд.

Домовленості передбачають списання 37% боргу з можливістю відновлення 12% у разі досягнення певного рівня ВВП у 2028 році. На решту боргу буде випущено нові облігації із погашенням у 2029-2036 роках, відсотки за якими поступово зростатимуть від 1,75% найближчими роками до 7,75% наприкінці терміну обігу.

За участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми обмінюваних єврооблігацій.

Згідно з оголошенням, замість наявних облігацій випускаються нові доларові облігації двома частинами. Частини A - чотирма серіями з погашенням 1 лютого відповідно 2029, 2034 року, 2035 року і 2036 року, частини B - також чотирма серіями з погашенням 1 лютого відповідно 2030, 2034, 2035 і 2036 року.

Облігації частини B будуть розподілені в однаковій пропорції усім власникам наявних єврооблігацій, які добровільно погодяться на обмін, у такому співвідношенні: із погашенням у 2030 р. - 2,185% від суми наявних облігацій, у 2034 р. - 8,165%, у 2035 р. - 6,9% і в 2036 р. - 5,75%, а сумарно - на 23%. У разі ж відмови від добровільного обміну власники наявних облігацій не отримають облігації частини В із погашенням у 2035-2036рр.

Щодо облігацій частини А, то їхній розподіл залежить від терміну погашення наявних облігацій: що він ближчий, то більше утримувач отримає нових облігацій із меншим терміном погашення, однак сумарно вони становитимуть 40% від суми наявних облігацій.

Зокрема, замість єврооблігацій із погашенням у 2024 р. буде видано єврооблігації частини А з погашенням у 2029 р. на 28% і з погашенням у 2034 р. на 12%, тоді як євробонди-2025 обміняють на 24% євробондів А із погашенням у 2029 р. і 16% - з погашенням у 2034 р.

Замість найбільш "довгих" існуючих єврооблігацій із погашенням у 2035 р. буде видано єврооблігації А із погашенням у 2034 р. на 6%, із погашенням у 2035 р. на 14% і з погашенням у 2036 р. на 20%.

Раніше Мінфін зазначав, що сумарно облігації А з погашенням у 2029 році буде випущено на 12,5% від загальної суми облігацій A, у 2034 році - на 32,5%, у 2035 році - на 30% і у 2036 році - на 25%.

Щодо облігацій B, то домовленості передбачали їхній випуск із погашенням у 2030 році на 9,5% від суми всіх облігацій B, 2034 року - на 35,5%, 2035 року - на 30% і 2036 року - на 25%.

Ставка купонних платежів облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років і 7,75% із 2034 року і далі.

Купонні платежі облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі виплачуються за ставкою 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року і ставкою 7,75% з 2034 року і далі.

Україна спочатку розраховувала, що зможе завершити всі переговори з утримувачами облігацій до 1 серпня, коли настає термін виплат за єврооблігаціями згідно з умовами реструктуризації 2022 року.

Згідно з опублікованими умовами, заявки на участь в обміні приймаються до 27 серпня включно, результати оголошуються 28 серпня, а 30 серпня і в наступні п'ять днів проходять усі розрахунки.

Для того, щоб угода відбулася, достатньо буде згоди 2/3 власників усіх паперів і щонайменше половини власників кожного з випусків, за умови, що проти такої угоди буде менше ніж чверть власників кожного випуску.