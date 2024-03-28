Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) скасовує графічне відображення показників діяльності страховиків "Світлофор" і переходить у новий формат, повідомляється на сайті МТСБУ.

Згідно з рішенням президії бюро, починаючи з четвертого кварталу 2023 року припиняється оприлюднення показників діяльності страховиків-членів МТСБУ у форматі "Світлофор".

Таке рішення ухвалено в контексті подальших змін у законодавстві та стрімкого розвитку сучасних технологій. Упровадження нової редакції закону "Про ОСЦПВ" і створення Національним банком України нової системи раннього реагування для оцінювання діяльності страховиків потребує відповідного адаптування підходів до збору та подання інформації, зазначають у бюро.

За словами генерального директора МТСБУ Олександра Берназюка, якого цитує пресслужба, "ми часто бачимо, як сторонні організації створюють "псевдорейтинги", де суттєво перекручують інформацію з посиланням ніби на "Світлофор МТСБУ", хоча насправді бюро не встановлює ніяких рейтингів. Задля запобігання такій інформаційній спекуляції було прийнято рішення змінити формат надання таких показників оцінки ризиків за внутрішніми договорами автотранспортного страхування".

Натомість МТСБУ запускає новий проєкт "Візуалізація публічної звітності" (дашборди), що надає користувачам можливість отримати доступ до більш розгорнутої та об'єктивної інформації.

Такі дашборди розміщені на сайті МТСБУ і містять дані про діяльність страховиків-членів. Інтерактивні графіки постійно оновлюються та доступні для відвідувачів ресурсу цілодобово. Користувачі зможуть ознайомитися з різноманітними показниками, такими як кількість укладених договорів/договорів, що розпочали дію, обсяги нарахованих премій, кількості врегульованих справ із розбивкою за строками врегулювання та типом шкоди, кількість отриманих МТСБУ скарг на дії/бездіяльність страховиків, тощо.

Як зазначають у МТСБУ, цей крок покликаний забезпечити більшу прозорість і доступність інформації про ринок ОСЦПВ в Україні. Перехід до нового формату сприятиме кращому розумінню діяльності страхових компаній та допоможе споживачам приймати обґрунтовані рішення під час вибору страховика для укладення договору.

Загальна оцінка відображає показники діяльності страховика-члена МТСБУ виключно за внутрішніми договорами з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів(ОСЦПВВНТЗ) та не є показником ризиковості страхової компанії в цілому. Ознайомитися з загальною оцінкою страховиків-членів МТСБУ можна на сайті бюро.

Оцінка ризиків діяльності страховиків-членів МТСБУ складається з п'яти показників: "Якість врегулювання збитків", частка участі в загальній оцінці - 25%; "Рівень скарг", частка участі в загальній оцінці - 25%; "Темп росту портфеля", частка участі в загальній оцінці - 15%; "Частка премій з ОСЦПВ у загальному портфелі страховика", частка участі в загальній оцінці - 10%; "Частка договорів ОСЦПВ, укладених за зниженими тарифами", частка участі в загальній оцінці - 25%.

Оцінку здійснює дирекція МТСБУ щоквартально, станом на останній день звітного кварталу, після закриття звітного періоду за останній місяць відповідного кварталу, на підставі даних, внесених страховиками до ЦБД МТСБУ.