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АНАЛІТИКА

Недовіра до телемарафону серед українців перевищила довіру до нього - соцопитування КМІС

11:59 19.02.2024 |

Політика

 

Лише 36% українців довіряють телемарафону "Єдині новини", тоді як 47% не довіряють йому, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 5-10 лютого 2024 року.

Водночас, як зазначено в результатах дослідження, під час попередніх опитувань 2023 року відсоток респондентів, які довіряли телемарафону, становив відносну, а 2022 року - абсолютну більшість опитаних. Зокрема, ще в грудні 2023 року телемарафону довіряли 43% респондентів (не довіряли 38%), у жовтні довіряли 48% (не довіряли 39%), у травні 2022 року довіряли 69% (не довіряли 12%).

У КМІС зазначили, що ті, хто не довіряє президенту України Володимиру Зеленському, набагато критичніше ставляться до телемарафону (довіряють 12%, не довіряють 72%), але й серед тих, хто довіряє Зеленському, довіряють 48%, не довіряють - 33%.

У регіональному розрізі дещо критичнішими до телемарафону "Єдині новини" є жителі заходу й центру України, проте відмінності несуттєві: лише на сході телемарафону довіряє відносна більшість опитаних (40%), але не довіряють 36%.

"Результати опитування засвідчують, що у все більшої кількості українців телемарафон "Єдині новини" викликає критичні зауваження. (...) Посилення громадського запиту на переформатування телемарафону не варто лишати осторонь і тим більше ігнорувати. (...) Зараз ще є простір для рішень, які задовольнили б громадськість і дозволили трансформувати діяльність телемарафону у формат, який буде більш релевантним поточній внутрішній і зовнішній ситуації", - зауважив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1202 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Статистична похибка вибірки за звичайних обставин (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, і 1,4% для показників, близьких до 5%, але в умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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