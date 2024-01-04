«Пахне хвойдою». «Квартал 95» потрапив у скандал через новорічний жарт про мову та переселенців

Ілона Громлюк, кореспондентка ВВС Україна

Жінка "сіСькадовська" - так називається новий скандал, у який потрапила "Студія "Квартал 95". Під час новорічного концерту коміки показали сценку із переселенкою, яка переходить на українську та не може зв'язати в розмові й двох слів.

"Дуже правий був Петлюра, який казав: "Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди", - обурено відреагував на цей номер мер нині окупованого Скадовська.

Олександр Яковлєв каже, що багато мешканців міста добре розуміють і говорять українською, і що в окупації людей потрібно підтримувати, а не сміятися.

Номер викликав так багато обурення, що через кілька днів телеканал "1+1" вибачився та пообіцяв видалити скандальну сценку з концерту.

Але це вже не вперше, коли грубий гумор "95 кварталу" викликає обурення в українців.

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Про що номер

Сценка про переселенку вийшла в "Новорічному вечірньому кварталі" 31 грудня на "1+1".

За сюжетом, жінка з окупованого Скадовська на Херсонщині переїхала на Закарпаття, де намагається перейти на українську. Коли закарпатець питає її, чому вона не розмовляла українською до війни, переселенка каже, "тому шо я сіСькадовська".

Українську вона хіба у школі "вирчала", але вже всі слова "позаблювала", тому не хоче "коверкать рідну мову".

Закарпатець розмовляє з переселенкою чистою українською. Він запевняє, що помилятися не соромно, головне практикуватися.

"Соромно у своїй країні не розмовляти своєю рідною мовою", - каже він і обіцяє допомогти.

Жінка пробує говорити, але в неї виходить "пообісцяйте мене" (а не "пообіцяйте мені"), "вим'я" (а не "ім'я"), "сідниці" (а не "синиці"), "хвойда" (а не "хвоя"), "госпідарство" (а не "господарство") і т.д.

Чоловік виправляє її, насилу стримуючись від сміху.

Уся сценка триває майже 11 хвилин, і хоча там є кілька типових помилок, які можна почути від людей, які починають переходити з російської на українську, абсолютна більшість "кумедних" слів - це так званий "туалетний гумор", який крутиться навколо жартів про секс, статеві органи та фекалії.

"Вимагаємо вибачень"

На сторінці студії "Квартал 95" в фейсбуці сотні обурених коментарів. "Вимагаємо вибачень", - пишуть скадовці.

Ось тільки декілька коментарів:

"Обов'язково приєднаюся до колективного позову українців до кварталу за багаторічне і послідовне приниження честі, гідності і славного імені України і українців".

"Я з Херсону. Була мільйон разів у Скадовську, Голій Пристані, Генічеську та інших містечках області. Ніхто так не говорить! Є суржик. Але не ось це".

Люди звертають увагу, що на початку номера героїню сценки назвали "переселенкою зі сходу України", мовляв, сценаристи і географії не знають.

Тренер воротарів збірної України, ексголкіпер донецького "Шахтаря" Рустам Худжамов, теж висловився.

Рустам Худжамов

"Мене одного вкурвлює 95-й квартал?" - написав він, згадавши попередні скандали коміків. - І хто ці люди у залі, що сміються як не в собі?"

Розлючений мер Скадовська Олександр Яковлєв запустив флешмоб "Скадовськ говорить українською", до якого в соцмережах приєдналися люди з різних міст, у першу чергу скадовці, яким вдалося виїхати з окупації.

"Ті ж, хто перебуває в окупації, не можуть цього зробити, адже це - ризик для життя", - пише головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич у своїй скарзі на телеканал "1+1" до Комісії з журналістської етики.

"Прошу шановну комісію про розгляд даної заяви у формі публічного осуду дій каналу "1+1" та студії "Квартал 95" через публічну трансляцію зазначеного номера, який дискримінує мешканців окупованих територій України, зокрема жінок".

Але не всі реагують так різко.

Гумор "місцями тупий, місцями натягнутий, місцями сексистський", пише поетеса Катріна Хаддад із Соледара Донецької області, "але сам пафос та ідея цілком нормальні".

"Він не залишає антиукраїнського осаду. Так, слова геть неприродні, але то радше гіпербола, хоч і мені не смішна, а комусь смішна", - написала Хаддад у фейсбуці.

Реакція команди

"Квартал 95" заявляє, що сценкою хотів "показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську".

"У випусках "Вечірнього Кварталу" ми жартуємо над собою, над власними недоліками та звісно іноді гіперболізуємо. Це був саме такий випадок", - йдеться в заяві колективу.

Гумористи вибачилися, але й додали, що "роздування зради на рівному місці грає на руку ворогові".

Актриса Ірина Гатун, яка зіграла переселенку зі Скадовська, також вибачилася. Але водночас згадала про "проплачених тварюк, які спеціально піднімають цей скандал", вважаючи їх, судячи з її слів, проросійськими.

Телеканал "1+1" заявив, що творча команда не хотіла образити почуття українців і пообіцяв видалити номер про переселенку з YouTube і вирізати із запису концерту.

Актор Юрій Великий, який зіграв чоловіка із Закарпаття, запевняє, що це номер не про Скадовськ, а про людей, "які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей".

Оглядачка телевізійних шоу, в тому числі "Квартала 95", Лєна Чиченіна вважає, що актор відреагував достойно, але, на її думку, так і не зрозумів, чому люди обурилися.

Хоча і в словах його та інших йдеться про те, що вони робили номер, щоб російськомовні українці не соромилися помилок, переходили на українську і над ними ніхто не сміятиметься, "вийшло якраз навпаки", вважає Чиченіна.

"Показавши прибацану героїню, яка замість "пообіцяйте мені" говорить "пообісцяйте мене" і весь зал рже, вони досягли протилежного ефекту. Що з вас якраз сміятимуться і краще вже далі говорити російською та не ганьбитися", - пише оглядачка.

Хроніка скандалів "Кварталу"

За останні 10 років це вже далеко вперше, коли "Квартал 95" потрапляє у гучний скандал.

У своїх сценках гумористи назвали експрезидента Віктора Ющенка "сеньйором Голодомором", томос про автокефалію - "термосом", Україну - "повією".

Були недоречні жарти і в грудні 2013 році, після того як беркутівці жорстко побили студентів на Майдані.

У 2018 році "Квартал 95" показав сценку "про актора Ніжинського театру юного глядача", який зробив камінг-аут.

Один із найвідоміших номерів Зеленського-коміка, приклад того ж "туалетного гумору", яким Зеленському-президенту дорікають досі

Сценка відбувалася на репетиції спектаклю про Буратіно. Головний герой заявив, що він тепер "не він, а вона", а інші актори відмовляються подавати йому руку, оголошують соромом папи Карло і вживають інші образливі вислови.

Деякі скандальні вислови, ось як про Україну-повію і томос-термос, озвучив нинішній президент, а тоді актор і власник "Студії Квартал-95" Володимир Зеленський. За це він пізніше вибачався, зокрема перед патріархом Філаретом.

Але і такі наслідки не зупинили потік скандалів від кварталівців.

У жовтні 2019 року, коли Зеленський уже був президентом, студія висміяла підпал дому ексголови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

Кошовий і Хор Верьовки співає про підпал дому ексголови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

Євген Кошовий разом із Національним хором імені Григорія Верьовки заспівав пісню про її згорілий дім: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала...". У підводці до номеру актор Степан Казанін назвав пожежу в будинку Гонтарєвої "яскравою подією".

У 2021 році, коли запрацював закон про українську мову, "Квартал" назвав один зі своїх номерів "Не бордель, а шмарочос", обігравши стереотипи про українську культуру та побут.

То чи зміниться "Квартал 95"?

З початком великої війни багато що змінилося.

"Студія Квартал-95" у своїх жартах стала більш патріотичною, закликає переходити на українську, як це зробили їхні актори, але "туалетний гумор залишається і надалі", каже ВВС Україна оглядачка телевізійних шоу Лєна Чиченіна.

Насправді "Квартал-95" навіть не найгірший приклад, каже вона.

Чиченіна наводить приклад гумору команди "Дизель-шоу", які в грудні 2023 року зробили номер про життя сім'ї на окупованій території.

Воно виглядало "абсолютно нормальним", каже оглядачка, а у номері показували, що люди навіть можуть огризатися російським військовим.

На скандал, який розгорівся, у "Дизель-шоу" назвали своїх критиків, які вважали такі жарти недоречними, "ботами і хейтерами".

Жарти, що у "Кварталі", що у "Дизель-шоу" не інтелектуальні, не продумані, не несуть терапевтичного ефекту, який має давати гумор, каже Лєна Чиченіна.

Євген Кошовий та співачка Maruv, 2019 рік

Про перехід з російської на українську міг народитися цікавий жарт, але автори не дослідили тему, не відшукали типові помилки, яких припускаються люди у мовленні, каже вона.

"Скажи клєй - випєй баночку соплєй" - це основа гумору "Кварталу 95", вони просто підбирають слова, які смішні підліткам. Скоріше за все і Скадовськ вибрали тому, що туди можна вплести слово "сіськи", - пояснює оглядачка ВВС Україна.

Попри величезну кількість скандалів оглядачка не очікує, що "Квартал 95" і подібні шоу зміняться. Їхні концерти збирають зали, а глядачі щиро сміються, каже Чиченіна, яка у силу своєї професії не раз бувала на таких концертах.

"Є попит на такий гумор, справді", - каже вона.

На її думку, завдання суспільства у таких умовах - реагувати на недоречні, образливі жарти.

Сьогодні це відбувається частіше, каже оглядачка.

Останній приклад, де також образили місто, був про "Любу з Коломиї", героїню серіалу "Встигнути до 30", що вийшов на телеканалі "ТЕТ" в листопаді.

У серіалі дівчину показали неотесаною "селючкою", Коломию - селом, де всі ходять у вишиванках.

Тоді критики, чиновники та глядачі жорстко розкритикували телепродукт за примітивність і невідповідність реаліям.

Але схоже на те, що такі скандали все ще більше помічають у соцмережах, а не в творчих телеколективах.