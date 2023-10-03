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США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб запобігти блокуванню допомоги, - CNN
17:50 03.10.2023 |
Останніми тижнями США закликали Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією, аби уникнути блокування невійськової підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Неназвані офіційні особи у коментарі CNN повідомили, що всі форми американської допомоги, окрім військової, можуть опинитися під загрозою, якщо Україна не зробить більше для подолання корупції.
"Меседж для українців завжди полягав у тому, що якщо будь-які з цих коштів (які США виділяють Україні - ред.) будуть привласнені, то це поставить під загрозу всю допомогу США країні", - сказав CNN один американський чиновник.
Зазначається, що наприкінці літа Державний департамент направив Україні офіційну дипломатичну ноту, також відому як демарш, в якій йдеться про те, що США очікують, що Україна продовжить здійснювати різні заходи з боротьби з корупцією та забезпечення фінансової прозорості, щоб продовжувати отримувати пряму бюджетну підтримку.
У демарші також підкреслено необхідність для України здійснити критичні реформи в рамках програми Міжнародного валютного фонду, в тому числі ті, що стосуються боротьби з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму.
Стаття на тему:
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Україні потрібно продемонструвати нову дипломатію прямо зараз, щоб гроші на допомогу не зникли з бюджету США, який має бути ухвалено протягом 45 днів.
Що цьому передувало
Вчора Politico повідомило, що чиновники адміністрації президента США Джо Байдена підготували конфіденційну стратегію щодо України. В ній йдеться про те, що в Штатах значно більше стурбовані корупцією в Україні, ніж це озвучують публічно.
При цьому у Державному департаменті США помітили, що останніми тижнями Україна вживає "агресивних заходів" для подолання корупції.
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Також додамо, що США передали Україні перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу. Вони стосувалися функціонування антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, а також наглядових рад державних підприємств.
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