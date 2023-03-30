Чому архімандрит Києво-Печерської лаври перейшов з УПЦ до ПЦУ і що це змінює

Святослав Хоменко, Віталій Червоненко / ВВС

Член Духовного собору Києво-Печерської лаври - зібрання найважливіших духовних осіб братії - архімандрит Авраамій (Лотиш) заявив про свій перехід з УПЦ до автокефальної Православної церкви України.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній негайно призначив його намісником іншої Києво-Печерської лаври - це монастир з аналогічною назвою, який церква нещодавно зареєструвала через дорогу від "справжньої Лаври".

Окремо Епіфаній звернувся до української влади з проханням надати "українській Лаврі" приміщення на території монастирського комплексу та "висловив сподівання, що держава допоможе захистити" новопризначеного намісника від можливих провокацій з боку прихильників його колишньої церкви.

УПЦ 29 березня вже заборонила архімандрита Авраамія (Лотиша) у священнослужінні "за ухилення в розкол і грубе порушення присяги священнослужителя". Так там роблять з усіма, хто переходить у ПЦУ.

В УПЦ перехід архімандрита Авраамія пояснили скандалами, нібито пов'язаними з його перебуванням на посаді ризничого - відповідального за зберігання облачень та інших предметів культу.

В ПЦУ заперечують будь-які порушення і вказують, що нещодавно предстотель УПЦ Онурфій навіть нагородив Авраамія.

Перехід на тлі протистояння

Перехід архімандрита Авраамія відбувся на тлі напруженої ситуації навколо Києво-Печерської лаври. Представники держави наполягають на тому, що УПЦ, яка користується монастирським комплексом з кінця 1980-х років та уклала договір безстрокової оренди Лаври у 2013 році, займалася самовільними перебудуваннями та будівництвами на цій території.

Це вони називають підставою для розірвання договору оренди з 29 березня. Церква відкидає звинувачення: її представники стверджують, що не залишать територію Лаври інакше, ніж за судовим рішенням.

Паралельно уже протягом кількох місяців президент Володимир Зеленський своїми указами накладає санкції на високопоставлених ієрархів УПЦ, а її церкви, монастирі та єпархії регулярно піддаються обшукам правоохоронців.

Одним з підсанкційних діячів УПЦ є чи не найодіозніший ієрарх, намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь).

Митрополит Павло - намісник лаври УПЦ МП

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявляв, що якби територію Лаври залишили митрополит Павло та ще один впливовий ієрарх, "завгосп" церкви митрополит Антоній (Паканич), "ситуація б принципово змінилася" - чимало спостерігачів вбачали у цьому гарантію того, що братія монастиря у кількості понад 200 осіб не повинна була б покидати його стіни.

Сам митрополит Павло у зверненні, записаному 29 березня зранку, назвав Ткаченка "одержимим буйством, злобою і диявольським збішенням" та заявив, що проблеми зі здоров'ям у його найближчої родини можуть бути пов'язаними з гріхами самого міністра.

Чому перейшов

У цій ситуації архімандрит Авраамій заявив, що "сумну ситуацію", в якій опинилися монахи Лаври, "крок за кроком формували наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і синоду.

"Замість діалогу - закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну, - туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення - розпалювання ворожнечі та протистояння", - сказав Авраамій у відеозверненні, записаному у найбільшому храмі Верхньої Лаври, Успенському соборі. У грудні минулого року міністерство культури розірвало договір погодинної оренди цього храму з УПЦ, відтоді у ньому час від часу відбуваються богослужіння ПЦУ.

Протягом останнього часу у ЗМІ було багато спекуляцій з приводу того, яку позицію стосовно майбутнього Лаври обере братія монастиря.

Джерела в ПЦУ стверджували, що до їхньої церкви готова перейти "значна частина" братії, натомість митрополит Павло регулярно записував звернення, у яких, стоячи попереду натовпу вишикуваних монахів Лаври, заявляв, що жоден з них не перейде до автокефальної церкви.

"На (нещодавньому) зібранні монахів Лаври всі, у тому числі і Авраамій, доказували, що ні в яку ПЦУ не перейдуть", - заявив ВВС один з представників керівних структур УПЦ.

Що це значить

Перехід до ПЦУ Авраамія, який з 2021 року має сан архімандрита - це вищий монаший сан у християнстві, - опитані ВВС експерти називають великим успіхом ПЦУ.

"Такі люди, як видається, рано чи пізно мали залишити УПЦ через своє несприйняття зв'язків (деяких представників УПЦ і, зокрема, митрополита Павла) з Росією", - вважає співрозмовник у релігійних колах, особисто знайомий з багатьма монахами Лаври.

Джерело ВВС називає Авраамія "не надто помітним, але розумним" монахом.

Релігієзнавець Андрій Смирнов у коментарі ВВС пояснює перехід Авраамія до ПЦУ тим, що лаврські ченці втомилися від скандалів, пов'язаних з намісником Лаври митрополитом Павлом.

Він прогнозує, що у майбутньому дедалі більше ченців послідують цьому прикладові і переходитимуть до ПЦУ - тим більше, що саме до цього їх нещодавно у спеціально записаному зверненні закликав предстоятель автокефальної церкви митрополит Епіфаній.

І справді, у своєму зверненні архімандрит Авраамій заявив, що відчуває обов'язок залишитися в місці, де він складав обітницю перед Богом - тобто в Лаврі, - але вже у складі ПЦУ.

Окремо він закликав інших монахів Лаври залишитися у монастирі та перейти до ПЦУ, яку Українська православна церква взагалі не визнає.

"(Зараз) архімандрит Авраамій... буде формувати нову братію", - каже ВВС релігієзнавець Андрій Смирнов.

У цій ситуації, прогнозують опитані ВВС експерти, - коли до монастиря під егідою ПЦУ переходить монах "справжньої" Лаври і його прикладу можуть послідувати інші її монахи, - ПЦУ отримує можливість наповнити змістом свою Лавру, яка поки що існує тільки на папері.

"Заповідник (який перебуває у підпорядкуванні Міністерства культури - Ред.) має передати Нижню лавру в оренду ПЦУ для того, щоб ченці могли там залишитись і звершувати регулярні богослужіння", - вважає Андрій Смирнов.

В Українській православній церкві продовжують наполягати на тому, що будь-які підстави для того, аби її структури залишили територію Лаври, відсутні.

Перехід до ПЦУ Авраамія тут пов'язують з його нібито зловживаннями на посаді ризничого Лаври.

"Після скандалів з крадіжкою з ризниці церковного начиння, новина (про перехід Авраамія) нікого особливо не здивувала. Можу побажати ПЦУ лише не довіряти йому посади, пов'язані з церковними коштами", - заявив ВВС співрозмовник у керівних структурах УПЦ.

Він додав, що станом на зараз невідомо, де саме перебуває Авраамій, однак навряд він у Лаврі.

"Ще в позаминулу неділю він урочисто співслужив (предстоятелю УПЦ) Блаженнішому Онуфрію і братії (Лаври)... Протягом останніх днів п'яти в Лаврі його не було", - говорить він.

"Іуди будуть завжди і всюди", - коротко прокоментував звістку про перехід Авраамія до ПЦУ інший співрозмовник ВВС в Українській православній церкві, додавши, що, на його думку, стимулом для переходу архімандрита могла бути обіцянка надати йому єпископський сан.

У розмові з ВВС високопоставлений співрозмовник в ПЦУ заперечив будь-які претензії до Авраамія. "Ще нещодавно Онуфрій його нагородив другим хрестом. Тож не можуть вони казати, що Авраамій негідник", - сказав співрозмовник.

В ПЦУ не змогли чітко сказати, де зараз перебуває архімандрит. Там нагадали, що його батько є священником на Черкащині і до ПЦУ не переходив.