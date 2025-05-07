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ОЕСР: держборг України може сягнути 120% ВВП у 2026 році
15:51 06.05.2025 |
Організація економічного співробітництва та розвитку 6 травня опублікувала огляди економічної ситуації та антикорупційної політики в Україні.
За оцінкою організації, російська агресія спричинила переміщення в межах та за кордони України приблизно чверті населення, а також знищила житло та інфраструктуру вартістю близько 2,5% ВВП країни.
«Після початкового потрясіння економіка поступово адаптувалася завдяки ефективним політичним заходам та суттєвій зовнішній підтримці. Однак ситуація з безпекою, дефіцит робочої сили та енергії продовжують перешкоджати діяльності, тоді як рівень переміщення населення, безробіття та бідності залишаються високими. Хоча впроваджуються різні стратегії та постійні реформи, для створення стабільних інституцій для сильної ринкової економіки необхідна послідовна політична база», - йдеться в документі.
За прогнозом організації, дефіцит бюджету України зросте до 20% ВВП цього й наступного року, головно через потреби в оборонних видатках:
«Для фінансування оборонних витрат у розмірі 25% ВВП потрібен дуже великий дефіцит бюджету. Очікується, що дефіцит бюджету становитиме близько 20% ВВП у 2025 та 2026 роках, що призведе до зростання державного та гарантованого державою боргу до 120% ВВП у 2026 році порівняно з 50% ВВП у 2021 році».
Для економічного зростання ОЕСР рекомендує, поміж іншого, створення умов для реінтеграції демобілізованих військовослужбовців та переселенців у ринок праці, заохочення повернення біженців та збільшення участі жінок. Зокрема, йдеться про зняття обмежень на роботу жінок на деяких посадах у нічний час.
Серед інших рекомендацій:
* зміцнення верховенства права для покращення умов для бізнесу
* надійне та прозоре фінансове управління
* монетарну політику, спрямовану на стримування інфляції та, «щойно дозволять умови», обмеження дефіциту бюджету в межах середньострокових цілей
ОЕСР оцінює, що відновлення вимагатиме «глибших змін у підході України до створення політик для стимулювання економічних рішень, що підтримують продуктивність». За прогнозом організації, темпи зростання залишатимуться скромними, доки триватиме війна, а приватний сектор матиме центральну роль у відбудові України.
«Повне використання потенціалу приватного сектору передбачає збільшення приватних інвестицій, підвищення продуктивності та розвиток експорту. Досягнення цих цілей вимагатиме вирішення давніх структурних проблем, багато з яких посилилися повномасштабним вторгненням Росії. Ключові пріоритети включають зміцнення регуляторної бази, сприяння конкуренції та інноваціям, а також покращення доступу до фінансування для залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвестицій», - вважають аналітики.
За даними Міненерго на лютий 2025 року, Росія за три роки повномасштабного вторгнення завдала понад 30 масованих комплексних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, загальні збитки від яких складають мільярди доларів.
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