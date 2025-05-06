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Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра
17:26 06.05.2025 |
Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому угоди про надра між Україною та США.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Він зазначив, що була внесена пропозиція у текст рішення комітету:
- Будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді.
- Ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
За його словами, за проголосували 11 членів комітету, один утримався, двоє не брали участі в голосуванні.
Железняк зазначив, що ратифікація у Раді відбудеться 8 травня.
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