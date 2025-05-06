Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра

Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому угоди про надра між Україною та США.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що була внесена пропозиція у текст рішення комітету:

- Будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді.

- Ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

За його словами, за проголосували 11 членів комітету, один утримався, двоє не брали участі в голосуванні.

Железняк зазначив, що ратифікація у Раді відбудеться 8 травня.