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Угода про надра із США: ЗМІ оприлюднили деталі двох таємних договорів
17:21 06.05.2025 |
Окрім Міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду українська делегація підписала у Вашингтоні ще два документи, які досі не оприлюднили.
Рамкова Міжурядова угода максимально наближена до решти інвестиційних угод, укладених Україною, втім важливі деталі її реалізації містяться у двох інших документах, пише ZN.UA із посиланням на джерела.
За даними видання, загалом підписано пакет із трьох документів: рамкової Міжурядової угоди, Угоди про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.
Офіційно сторони повідомили лише про підписання Міжурядової угоди, але умови співпраці міститься в Угоді про обмежене партнерство, якої не бачили навіть народні депутати. За останніми даними, урядовці погодилися переказати депутатам, що в ній, не показуючи документів.
За інформацією ZN.UА, Угода про обмежене партнерство визначає, що управлятиме спільним Україно-Американським фондом Рада з рівною кількістю представників України та США, а допомагатимуть їй чотири комітети.
Але у цих комітетах розподіл представників буде на користь США:
* Інвестиційний комітет, відповідає за інвестиційні рішення, - три менеджери від США, два менеджери від України;
* Адміністративний комітет, відповідає за управління й адміністрування, - три менеджери від США та два менеджери від України;
* Аудиторський комітет, відповідає за залучення сторонніх аудиторів, а також за наймання і нагляд за консультантом з оцінки внесків, - два менеджери від США та два менеджери від України;
* Комітет з пошуку проєктів, відповідає за виявлення інвестиційних можливостей, - три менеджери від України та два менеджери від США.
"Як бачимо, нам довірять тільки пошук проєктів, у решті питань ми в меншості й загалом не дуже потрібні", - вказує видання.
До того ж рішення щодо низки питань взагалі погоджуватимуть виключно менеджери США, це:
* інвестиційні рішення;
* строки та обсяги будь-яких розподілів активів;
* проведення аудиту Партнерства, його інвестицій і доходів;
* визначення оціночної вартості будь-якого військового внеску США;
* затвердження будь-яких рекомендацій Інвестиційному комітету;
* затвердження будь-яких рекомендацій Адміністративному комітету;
* затвердження будь-яких рекомендацій Аудиторському комітету.
Що відомо про внески України та США до спільного фонду
США не інвестуватимуть у Фонд нічого, у якості американського внеску врахують зброю, передану Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".
За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.
Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п'ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.
Куди інвестуватиме кошти спільний українсько-американський фонд
Зароблені Фондом кошти зможуть реінвестувати в інфраструктурні або видобувні проєкти, розподіляти між партнерами (але не раніше як через 10 років), витрачати на операційні видатки.
При цьому у випадку, якщо "український партнер" порушить умови, він може втратити свою частку у розподілі доходів, а також усі права голосу в Раді та відповідних комітетах Фонду.
Також умовою угоди передбачено, що американські інвестори першими отримуватимуть усю потенційно цікаву інформацію, і оцінюватимуть свій інтерес упродовж трьох місяців. Лише після цього ці проєкти можна буде запропонувати іншим інвесторам, але вони не зможуть отримати вигідніші фінансові умови упродовж шести місяців. Така ж умова діятиме при продажу продукції.
"Тож загалом співпраця виглядатиме так: американці дають зброю (якщо дають). Ми ж за потенційно недоотриману бюджетом ренту створюємо фонд і підбираємо їм інвестиційні проєкти. Вони у них заходять (чи не заходять), але по пів року і ніхто інший не заходить. Перші десять років усі зароблені кошти реінвестуються в Україні (і це будуть дуже малі суми, адже мова про нові або "сплячі" ліцензії, де не було ані розвідки, ані видобутку). Далі гроші діляться і виводяться Штатами з України без оподаткування. Не найгірші вимоги, які ми бачили. Але і не найкращі", - констатує видання.
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