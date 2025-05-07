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АНАЛІТИКА

«Система»: ЄС офіційно звинуватить Росію у бойовому застосуванні хімічної зброї в Україні

 

Рада Європейського союзу підготувала новий санкційний регламент, у якому Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу CS на фронті в Україні - як методу ведення війни.

У пояснювальній частині документа, з яким ознайомилася «Система», розслідувальний проєкт телеканалу «Настоящее время» і Радіо Свобода, чиновники ЄС посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024-го і в лютому 2025 року.

У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар'ївка й Іллінка на Дніпропетровщині у 2024 році. Експерти наводять докази присутності слідів газу CS після російських атак: аналізи ґрунту й води, інтерв'ю з військовими, а також фото корпусів ручних гранат РГ-Во (від російського «ручная граната - вещество отравляющее»). Це гранати російського виробництва; 2024 року російський пропагандистський канал RT показав, як військові РФ використовують такі гранати.

В обґрунтуванні санкцій ЄС сказано: «З урахуванням серйозності ситуації, за відсутності достовірного пояснення від Росії у зв'язку з її широко задокументованим застосуванням засобів сльозогінної дії, а також для зміцнення глобальної заборони на використання хімічної зброї, Європейський союз закликає ОЗХЗ до своєчасної атрибуції встановленого застосування таких речовин як методу ведення війни».

До санкційного списку Євросоюзу увійдуть: Війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту Міноборони Росії, 27-й і 33-й наукові центри, пов'язані з розробкою і застосуванням хімічних агентів.

CS - це сльозогінний газ, також відомий як «Сирень». Він викликає сильне подразнення очей, шкіри і дихальних шляхів: людина задихається і втрачає орієнтацію. Формально CS вважається нелетальним засобом придушення заворушень і є на озброєнні поліції у багатьох країнах. Використання таких речовин як зброї заборонене статтею 1 Конвенції про заборону хімічної зброї, зазначають чиновники Євросоюзу.

За даними українського Міноборони, капсули з таким газом знаходять не лише у гранатах, а й усередині дронів «Шахед».

Раніше санкції через застосування Росією хімічної зброї у війні з Україною запроваджували США: тоді вони були пов'язані з використанням більш токсичної форми сльозогінного газу - хлорпікрину. Євросоюз у 2025 році накладав обмеження на використання Росією товарів подвійного призначення, які могли б бути використані для виробництва цієї речовини.

Це - один із трьох пакетів обмежувальних заходів, які ЄС має намір затвердити найближчими днями. Ще два пакети торкнуться російських кібератак і кампанії з дестабілізації в Європі. Слідом за ними планується ще один (17-й від лютого 2022 року) пакет санкцій, пов'язаний із війною РФ в Україні.
 

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