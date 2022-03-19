Переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Захочет ли Китай сыграть против России

Юрий Вишневский / Деловая столица

Российско-украинская война - это трагедия для нас. А для Пекина это возможность повысить свой глобальный статус.

Видеопереговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина 18 марта длились два часа. Для нас важны обе части этой беседы - и та, которая касалась российско-украинской войны, и та, в которой обсуждались глобальные интересы двух сторон.

Впереди - "совместные усилия"?

Итоги видеовстречи, о которых рассказали Вашингтон и Пекин, свидетельствуют о глубоких противоречиях между США и КНР. Это, в общем-то, неудивительно и вполне закономерно. Тем не менее, в результате переговоров получился и некий конструктив, который может оказаться полезным для нас.

Позицию Си Цзиньпина изложил МИД КНР: "Столь тяжкая ситуация в Украине - крайне нежелательная для Китая. Развитие событий лишний раз убеждает в том, что в межгосударственных отношениях недопустимы военные конфликты; конфронтация и противостояние не выгодны никому. Мир и безопасность - это самое ценное достояние для всего международного сообщества".

Казалось бы, это можно расценить как осуждение войны, развязанной Россией. Но такой взгляд был бы слишком оптимистичным. Си Цзиньпин не хочет ничего предпринимать против РФ и Путина. И западные санкции против России ему совсем не нравятся: "От тотальных и неизбирательных санкций в конечном счете пострадают простые люди. Ужесточение санкций повлечет за собой серьезный кризис в глобальной торгово-экономической, финансовой, энергетической и продовольственной сферах, нанесет тяжелый удар по цепочкам производства и поставок, что только усугубит и без того трудное положение мировой экономики, причинит невосполнимые потери".

Максимум, на что он согласен, это посодействовать мирному урегулированию. "Важно сообща поддерживать переговорный процесс между Россией и Украиной, который должен принести результат и мир. США и НАТО также должны наладить диалог с Россией, что позволило бы устранить коренные причины возникновения украинского кризиса, снять озабоченности в сфере безопасности как Москвы, так и Киева", - заявил Си Цзиньпин. И затем добавил: "Долгосрочный мир станет возможным только при выстраивании отношений между крупными державами на основе взаимного уважения, отказе от менталитета времен холодной войны и блокового мышления во имя последовательного формирования сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности глобального и регионального масштаба".

Из этого можно понять, что договариваться должны прежде всего Вашингтон и Москва. Но - при участии Пекина. Резюмируя итоги переговоров, МИД КНР сообщил, что главы государств "поручили командам двух сторон тщательно реализовать достигнутые договоренности и действенными шагами вернуть китайско-американские отношения в русло здорового и устойчивого развития, условились также о приложении совместных усилий к надлежащему урегулированию украинского кризиса". Сейчас трудно оценить, что такое эти "совместные усилия": это просто фигура речи или же Пекин действительно созрел для объединения усилий с Вашингтоном.

Предупреждение от Байдена

Со своей стороны, Белый дом тоже сообщил, что "два лидера поручили своим командам продолжить сегодняшнюю беседу в предстоящий критический период". То есть процесс согласования и сближения позиций будет продолжен.

Некоторые подробности переговоров сообщил на закрытом брифинге в Белом доме высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Стенограмма брифинга приведена на сайте Белого дома (при этом чиновник остался анонимным).

"Президент Байден ясно дал понять значение и последствия того, что Китай окажет материальную поддержку - если Китай будет оказывать материальную поддержку - России, которая ведет свою жестокую войну в Украине, не только для отношений Китая с Соединенными Штатами, но и для всего мира", - заявил чиновник. Однако он отказался называть возможные конкретные последствия для Китая.

Также чиновник сообщил, что "президент Байден был откровенен и прямолинеен в обсуждении своей оценки ситуации и того, что, по его мнению, было бы необходимо для того, чтобы найти дипломатическое решение кризиса". Что на это ответил председатель Си, чиновник отказался сообщить, но добавил: "Мы увидим, какие решения примет Китай в ближайшие дни и недели".

Между оптимизмом и реализмом

В принципе, это очень правильный совет - судить не по словам, а по действиям. Накануне переговоров лидеров двух стран Пекин сделал несколько шагов, неприятных для России, и это дает основания для оптимизма.

В частности, Россия передумала выносить на голосование в Совбезе ООН проект своей резолюции о прекращении огня в Украине, который должны были рассмотреть 18 марта. Причина - в том, что Москве не удалось найти достаточного числа сторонников внесенной ею резолюции. Поддержать российский документ отказался даже Китай.

Экс-нардеп Борислав Береза утверждает о переменах в информационной политике Пекина: "Мониторя официальные китайские СМИ и государственные телеканалы Китая, мы с коллегами заметили одно важное изменение. В китайских СМИ начали массово появляться фото с разбитой российской техникой и кадры, на которых видно, что страдает мирное население Украины. И в тоже время на ТВ появились видео и сюжеты, в которых явно прослеживаются симпатии к Украине. В полностью контролируемом государством информационном пространстве Китая подобное невозможно без согласия руководства Поднебесной. И это очень хороший сигнал для Украины".

Еще одну приятную новость сообщил утром 18 марта российский телеграм-канал "Санкции в РФ". По его информации, крупнейший китайский производитель профессиональной техники и электроники (камеры видеонаблюдения и пр.) компания Dahua известил своих российских партнеров, что с 24 марта прекращаются все поставки в Россию.

17 марта в эфире российской "Общественной службы новостей" глава экспертного совета Госдумы по повышению производительности труда и эффективности Дмитрий Пищальников рассказал, что китайские поставщики уже останавливают прохождение российских грузов через границу и увеличивают сроки поставок комплектующих, необходимых материалов с трех недель до 6-9 месяцев. "И это сплошь и рядом, ссылаются на ковид, на отсутствие вагонов, на отсутствие контейнерных перевозок, что угодно", - пожаловался он.

В той же программе управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко отметил, что вскоре Россию ждет жестокое разочарование в ее надежде на помощь Китая. По его словам, КНР извлечет максимальную выгоду для себя, воспользовавшись резким ослаблением России. "Я имею офис в Гуанчжоу 16 лет. Китайцев знаю с 1995 года и понимаю их ментальность, как они себя ведут. К сожалению, у нас есть шапкозакидательские, абсолютно необоснованные расчеты, что Китай нам поможет. Я честно могу сказать: Китай стоит за нашей спиной и нашу пятую точку уже мажет вазелином", - заявил бизнесмен.

Впрочем, есть и более пессимистичные взгляды, которые также можно назвать реалистичными. 18 марта американское издание Politico сообщило, что лидеры Евросоюза располагают "очень достоверными доказательствами" того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России. "Выбор Си Цзиньпина, оказывать ли России материальную помощь в экономическом или военном отношении, определит, столкнутся ли США и Китай с новой холодной войной, которой, как заявили оба лидера, они хотят избежать", - прокомментировала итоги переговоров президента Байдена и председателя Си директор азиатской программы американского аналитического центра GMF Бонни Глейзер.

Международный рупор китайской пропаганды газета Global Times прокомментировала итоги переговоров в весьма конфронтационном духе. Она привела мнение анонимного китайского чиновника, который сказал, что "Китай никогда не смирится с угрозами и принуждением США, и если США предпримут меры, которые нанесут ущерб законным интересам Китая и китайских предприятий и частных лиц, то Китай не будет сидеть сложа руки и даст решительный ответ".

Глобальный вопрос

Но все же главное не в этом. Global Times подчеркнула, что на переговорах с президентом Байденом "председатель Си сосредоточился на общей картине, вместо того чтобы просто говорить об украинском кризисе".

И именно эта общая картина была поставлена на первое место в сообщении МИД КНР. "Будучи постоянными членами Совбеза ООН и крупнейшими в мире экономиками, Китай и США должны не только продвигать двусторонние отношения в верном направлении, но и нести на себе необходимую международную ответственность за мир и спокойствие во всем мире", - эту фразу Си Цзиньпина можно назвать ключевой.

Российско-украинская война - это трагедия для нас. А для Пекина это возможность повысить свой глобальный статус. Фактически речь идет о формировании "супердвойки" США - Китай, которая могла бы решать судьбы всего мира. Именно это и сказал Си Цзиньпин своим заявлением, что "Китай и США должны нести ответственность за мир во всем мире".

Повторим: оба лидера сообщили, что они поручили своим командам реализовать достигнутые договоренности. А что из этого получится - можно будет увидеть по дальнейшим действиям Вашингтона и Пекина.