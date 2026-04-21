У Люксембурзі Рада ЄС із закордонних справ обговорить Україну

Рада ЄС на рівні глав МЗС засідатиме у вівторок у Люксембургу, на її порядку денному: Україна, Близький Схід, Судан і країни Південного Кавказу - Азербайджан, Вірменія, Грузія.

Зокрема, як випливає з матеріалів до засідання ради, воно розпочнеться з обміну думками відеозв'язку з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Подальше обговорення питання міністрами 27 держав-членів буде "насамперед присвячене посиленню всебічного тиску на Росію, включно з додатковими санкціями (...) і діями, спрямованими проти тіньового флоту", ідеться в матеріалах.

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас оголосила 16 квітня в соцмережі Х, що рада в Люксембургу розгляне питання про розблокування кредиту для Києва на EUR90 млрд на 2026-2027 рр. і про 20-й пакет санкцій проти РФ.

Другим напрямом обговорення української теми стане "підтримка стійкості та (військової - ІФ-У ) готовності України", повідомляють у документах до засідання. Очікується також, що Рада ЄС обміняється думками щодо гарантій безпеки для України.