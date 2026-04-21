"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
У Люксембурзі Рада ЄС із закордонних справ обговорить Україну
14:22 21.04.2026 |
Рада ЄС на рівні глав МЗС засідатиме у вівторок у Люксембургу, на її порядку денному: Україна, Близький Схід, Судан і країни Південного Кавказу - Азербайджан, Вірменія, Грузія.
Зокрема, як випливає з матеріалів до засідання ради, воно розпочнеться з обміну думками відеозв'язку з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
Подальше обговорення питання міністрами 27 держав-членів буде "насамперед присвячене посиленню всебічного тиску на Росію, включно з додатковими санкціями (...) і діями, спрямованими проти тіньового флоту", ідеться в матеріалах.
Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас оголосила 16 квітня в соцмережі Х, що рада в Люксембургу розгляне питання про розблокування кредиту для Києва на EUR90 млрд на 2026-2027 рр. і про 20-й пакет санкцій проти РФ.
Другим напрямом обговорення української теми стане "підтримка стійкості та (військової - ІФ-У ) готовності України", повідомляють у документах до засідання. Очікується також, що Рада ЄС обміняється думками щодо гарантій безпеки для України.
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
|FT: Франція і Німеччина вивчають ідею символічного членства України в ЄС
|Україна адаптувалася до війни без США — аналіз The Atlantic
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|У Люксембурзі Рада ЄС із закордонних справ обговорить Україну
|Зеленський: Віткоффу і Кушнеру візит до Києва важливіший, ніж Україні
|США завершили випробування бюджетної крилатої ракети для потреб України
|Вето Угорщини щодо EUR90 млрд кредиту ЄС Україні може бути знято цього тижня
|FT: Франція і Німеччина вивчають ідею символічного членства України в ЄС
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту
|«Неприступна» система зламана: хакери викрали $290 млн і обвалили довіру на крипторинку
|Контроль замість анонімності: Anthropic посилює вимоги до користувачів Claude
|YouTube змінює підхід: користувачі отримали можливість повністю відключати Shorts