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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Драка за титан. Кому достанется «наследство» Фирташа в виде ОГХК

 Денис Стаджи / Деловая столица

31 августа, по расчетам правительства, в страну после 15-летнего перерыва вернется большая приватизация. Кто может вступить в борьбу за лакомый титановый актив?

7 июля на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о подготовке первого за последние 15 лет прозрачного аукциона в рамках большой приватизации. На продажу выставили акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). По словам главы правительства, конкурс должен состояться 31 августа со стартовой ценой 3,7 млрд грн. При этом, по мнению Шмыгаля, у этой цены есть значительный потенциал для роста.

Впрочем, о том, когда и с какой стартовой ценой будут пытаться продать ОГХК, еще 22 июня в интервью "Интерфаксу" рассказал глава Фонда госимущества Украины (ФГИ) Дмитрий Сенниченко. По словам главы ФГУ, приватизационный аукцион ОГХК пройдет по классической модели - с повышением цены с шагом в 50 млн грн и участием лицитатора, причем все будет транслироваться онлайн.

Готовит ОГХК к приватизации группа "BDO корпоративные финансы" (это консорциум Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise), договор с которой был подписан в сентябре 2018-го.

Так должна начаться, наконец, большая приватизация: продажа гособъектов балансовой стоимостью свыше 250 млн грн (рыночная стоимость этих предприятий может быть как существенно выше, так и ниже данного значения). Регулирующий большую приватизацию закон от 2018 г. достаточно прогрессивный и содержит четкие требования к процессу покупки государственного имущества. Например, покупателями не могут быть физические лица или компании из государства-агрессора, оффшорные структуры, в которых нельзя четко определить конечных владельцев. Всего такой запрет распространяется на 13 категорий. Лица, к которым применены санкции, и связанные с ними компании или люди также не допускаются к участию в приватизации.

Большая приватизация не раз переносилась (достаточно вспомнить, как несколько раз пытались безуспешно продать Одесский припортовый завод), но в конце концов 30 марта нынешнего года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 г. включает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации. Всего же в перечне объектов большой приватизации - 121 предприятие.

Объекты, которые переданы на приватизацию, - это непрофильные активы или предприятия, которые, формально принадлежа государству, могли годами работать в интересах тех или иных ФПГ. О приватизации таких стратегических предприятий, как железная дорога, метрополитен, объекты ВПК или атомные электростанции, речь не идет.

Ожидается, что в 2021 г. большая приватизация принесет в бюджет около 9 млрд грн. На большинстве госпредприятий, готовящихся к приватизации, ФГИ полностью обновил управленческий состав.

Как говорит Дмитрий Сенниченко, большой приватизации в Украине не было 15 лет. Все попытки и объявления долгое время оставались скорее ее имитацией. "Почти каждое крупное государственное предприятие служило кормушкой для финансово-промышленных групп и политиков. Подконтрольный менеджмент, теневые бенефициары, коррупция - вот что действительно тормозило приватизацию все эти годы, - констатировал он. - Подготовка ОГХК к аукциону стала настоящим вызовом. Новым руководителям предприятия поджигали автомобили, угрожали, похищали технику, была попытка рейдерского захвата и диверсии. Сопротивление старой системы было огромным. И мы со всем справились".

ОГХК: насколько лакомый кусок?

ГП "Объединенная горно-химическая компания" существует с августа 2014 г., когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Далее его преобразовали в ПАО, позднее - в ЧАО.

В августе 2016-го правительство отнесло ОГХК к перечню компаний, подлежащих приватизации в 2017 г. Но приватизацию раз за разом откладывали - то в ожидании нового закона, то в связи с коронакризисом и карантином. Тем временем вокруг контроля над предприятием кипели страсти.

ОГХК продает продукцию в более чем 30 стран, будучи одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья (4% мирового рынка). Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. т титана в год. По итогам 2020 г. ОГХК нарастила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019-м - до 369,18 млн грн, хотя чистый доход за прошлый год сократился на 11,5% - до 3 млрд 127,63 млн грн.

 

Возникает вопрос: если ОГКХ неплохо зарабатывает, то зачем ее продавать? Дело в том, что, согласно доминирующей в украинском политикуме неолиберальной идеологии, чем меньше у государства предприятий - тем меньше возможности для коррупции, в том числе по облуживанию присасывающихся к крупным госкомпаниям ФПГ. Во-вторых, в будущем относительно хорошие показатели сегодняшнего дня тоже могут измениться, особенно если у государства нет достаточно денег для инвестирования. При этом считается, что частный собственник захочет и сможет больше вкладываться в добычу. Не стоит забывать и еще про один фактор: любому правительству деньги нужны "здесь и сейчас", и 3,7 млрд грн на дороге не валяются.

В разрезе грядущей приватизации важно понимать, что вместе с компанией новому акционеру перейдут и действующие лицензии на добычу этих полезных ископаемых. Они принадлежат АО "ОГХК" и входят в его стоимость. Новому собственнику придется платить рентную плату за пользование недрами, а также выкупать лицензии на новые недра, которые сейчас открываются.

Сейчас в резерве ОГХК - около 4,5 тыс. т ильменита и несколько тысяч тонн рутила и циркона, но это не предел возможностей. Запасы рудных песков Вольногорского ГМК, судя по всему, могут вырасти в два раза: с 15,9 тыс. куб. м до 31,6 тыс. куб. м.

Рыночная стоимость только запасов ильменита компании превышает $1 млрд. Отношение скорректированной выручки к прибыли компании - около 20%. Это означает, что прибыль от только имеющихся резервов ильменита может превысить $250 млн.

Как заявлял в сентябре 2020-го вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, Украина имеет существенные залежи титана. По некоторым оценкам - до 900 млн т титановых руд, ильменита и рутила, что соответствует 30% зафиксированных мировых запасов.

При этом Украина - одна из пяти стран-производителей концентратов титановых руд в мире. На ее территории - 40 титановых месторождений (из которых: одно уникальное, 13 - крупных, 12 - разведанных, пять - разрабатываемых). В СССР доля Украины в производстве ильменитовых концентратов составляла 90%.

Есть у компании и долги - правда, разобраться с ними непросто. За последние полтора года в ОГХК со скандалами и противоборством разных силовых структур сменилось несколько команд управленцев, и каждая из них обвиняет другую во всех смертных грехах, включая вывод средств с предприятия. Чаще всего, впрочем, звучит цифра в $38 млн, которые компания намерена взыскать через Международный коммерческий арбитраж по контрактам с компаниями Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans FZE (ОАЭ). Нынешняя команда управленцев (назначенная ФГУ) полагает, что именно через упомянутые компании экс-менеджмент ОГХК вывел средства с предприятия.

Аукцион по ОГКХ: кто покупатели?

По словам Дмитрия Сенниченко, на ОГХК претендуют компании со всего мира, договоры о неразглашении подписаны с более чем 10 потенциальными покупателями, в том числе из Индии, Турции, США, Японии, Австралии и Сингапура. (Напомним, что год назад возможностью покупки ОГХК интересовался арабский инвестфонд Mubadala.)

"У них (потенциальных покупателей - "ДС") большая история, это лидеры рынка с понятным происхождением капитала. Такая высокая конкуренция гарантирует, что кто бы из них не стал победителем аукциона, государство получит максимум поступлений в бюджет и стратегического инвестора, который обеспечит дальнейшее развитие самого предприятия, - отмечал Сенниченко. - Инвестор должен обеспечить выполнение социальных, экологических и финансовых условий. Интересы работников и государства будут защищены, а на модернизацию ОГХК будет направлено еще минимум 400 млн грн".

Как сказал в комментарии для "ДС" руководитель экономических программ Украинского института будущего (UIF) Анатолий Амелин, запасов по существующим месторождениям у ОГХК - на 4-5 лет работы. А наибольший интерес компания, по мнению эксперта, представляет для структур Дмитрия Фирташа и иных структур, работающих в интересах РФ.

Действительно, уже много лет главный игрок на титановом рынке Украины - Дмитрий Фирташ, работающий с рядом российских и европейских партнеров. Именно интерес к титану стал в некотором смысле роковым для Фирташа: он попытался купить одно из месторождений в Индии. Сделка не состоялась, а против Фирташа ФБР США выдвинуло обвинения в попытке дачи взятки индийским официальным лицам.

Но свое влияние в Украине бизнесмен сохранил, и к 2018 г. построил новый ГОК в Днепропетровской области, а также нарастил экспорт украинского титанового сырья компаниями своей группы. Это вертикально интегрированный холдинг Group DF, которому принадлежат (или им контролируются) многие сырьевые и производственные активы этой отрасли. Правда, по оценкам экспертов, у них устаревшее оборудование, высокое энергопотребление и не всегда понятный юридический статус. В частности, к Group DF относятся ООО "Валки-Ильменит" и Междуреченский ГОК, Мотроновский ГОК (Днепропетровская обл.) и Стремигородский ГОК (Житомирская обл.) - последние два строятся. До 2015 г. Фирташ также арендовал у государства два комбината.

Также, по данным Радио "Свобода", до 2016 г. Фирташу принадлежал "Крымский титан" на оккупированном полуострове, сейчас же он перешел к его бизнес-окружению.

Вошедшие в состав ОГХК Вольногорский горно-металлургический (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинаты (ИГОК) также ранее арендовал Фирташ (а потом долгое время сохранял контроль над ними). Тогда они были ориентированы на поставки сырья крупнейшему в мире производителю титана - российской "Корпорации ВСМПО-АВИСМА". Но в 2014-м по понятным причинам сотрудничество прекратилось.

Еще один игрок - Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), в котором 51% акций принадлежит государству, а оставшиеся 49% - одной из компаний Фирташа. Наконец, завод "Сумыхимпром" официально почти полностью принадлежит государству, однако, по данным СМИ, его контролируют структуры Фирташа.

Впрочем, надо понимать политический расклад: вряд ли победа структур, связанных с Фирташем, будет по душе власти, которая уже строит информационную кампанию на аукционе по ОГХХ - стартовому объекту большой приватизации.

Кому еще может быть интересен украинский добытчик титана?

Американская компания KerrMcGee Inc. (теперь называется Tronox) два десятка лет назад пыталась в Украине потеснить компании Дмитрия Фирташа с одного из ведущих украинских месторождений титанового сырья. Сперва, наряду с американской Rockwool, KerrMcGee пыталась создать СП со структурами Фирташа. Не вышло: воспротивились партнеры миллиардера из РФ и Австрии. Другим "титановым" инвесторам тоже не удалось за годы независимости Украины потеснить на рынке структуры, аффилированные с Фирташем (речь о холдинге RSJ Erste GmbH).

Однако сейчас ситуация меняется. Собственными источниками сырья для химии титана в Европе располагают только Норвегия и Финляндия, но их запасы ограничены. К тому же металлургия титана требует более качественного рудного сырья, чем то, что есть у европейцев. Так что гигантские месторождения в Украине вполне могут стать качественной сырьевой базой для металлургии титана в Европе.

Наконец, ОГКХ может представлять интерес для таких зарубежных производителей титана и полуфабрикатов из титановых руд, как Qit-Fer et Titane Inc. и RTZ/CRA (Канада), Iscor Ltd. (ЮАР), ВНР (Австралия), DuPont, Millenium, Titanium Metallurgical Corp. и Oregon Metallurgical Corp. (США), Toho Titanium, Sumitomo Sitix Titanium и Showa Titanium (Япония).
 

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