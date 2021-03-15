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АНАЛИТИКА

Вопрос национальной безопасности: Что не так с национализацией «Мотор Сичи»

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Намерения государства вернуть в государственную собственность ПАО "Мотор Сич" озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Такое решение приняла Рада на заседании 12 февраля 2021 года.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - сказал он.

Это заявление секретаря СНБО и дальнейшее педалирование темы Владимиром Зеленским в его видеообращении вызвали большой резонанс. И первыми отреагировали китайцы, которые обратились к Украине с требованием учитывать интересы китайских компаний. Спикер китайского МИДа Чжао Лицзян в достаточно жестком тоне выразил намерение Пекина защищать интересы своих резидентов.

Запорожское ОАО "Мотор Сич" - одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция "Мотор Сич" поставляется в более чем 100 стран мира. В 2020 году предприятие вышло на прибыльность: за три квартала 2020 ПАО получило 7,68 млрд гривен дохода и 930 млн гривен чистой прибыли против 532 млн гривен убытка за аналогичный период 2019 года. На "Мотор Сичи" задействованы около 20 тысяч работников. Кроме основных мощностей в Запорожье предприятие имеет структурные производственные подразделения в Волочиске, Лубнах, Снежном, а также в 2011 году компания приобрела в Беларуси Оршанский авиаремонтный завод. В структуре также - авиакомпания "Мотор Сич". В перечень продукции, которую производит предприятие, кроме авиационных двигателей также промышленные установки (ветроэлектростанции, газотурбинные электростанции и прочее). Предприятие также производит широкую линейку товаров народного потребления: двигатели внутреннего сгорания и комплектующие к ним, агротехнику, лодки, катера, бензопилы и много другой номенклатуры, которую можно увидеть на полках супермаркетов.

Ключевым акционером "Мотор Сичи" до недавнего времени был Вячеслав Богуслаев - многолетний руководитель предприятия. Однако в 2017 году выяснилось, что значительная часть акций была продана китайским предпринимателям. Из-за чего возник скандал и СБУ начала уголовное расследование по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению". В 2018 году судом был наложен арест на 56% акций. Продажу акций китайцам Богуслаев подтвердил лишь в 2019 году. Стоимость сделки, по его словам, составила $250 миллионов. Из них $100 млн на момент сообщения якобы уже были уплачены, еще $150 млн должны были поступить в 2020 году. Богуслаев подчеркнул, что соглашение было единственной возможностью спасти "Мотор Сич". "Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной впервые. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу и я свои акции продал", - сказал он. Контрольный пакет акций предприятия купила китайская компания Skyrizon.

Так или иначе, соглашение между китайцами и Богуслаевым окончательно легализовано ни было. Харьковский предприниматель Александр Ярославский, который является владельцем компании DCH, которая владеет частью акций предприятия, в 2020 году подключился к делу и пытался помочь китайцам оформить акции. Китайские владельцы, вместе с DCH Ярославского, подали четыре совместных заявления в Антимонопольный комитет для получения контроля над предприятием. Но получили отказ.

Инвесторы обратились с иском в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины 3,5 млрд долларов. Между тем Богуслаев, который два года назад ратовал за китайских инвесторов, когда эти инвесторы попытались взять предприятие под контроль, заявил о попытке рейдерского захвата. "Для дальнейшего разрушения его уникального промышленного комплекса".

28 января 2021 года Украина ввела персональные санкции против китайского инвестора по фамилии Ван Цзин вместе с рядом связанных компаний. Впоследствии президент Владимир Зеленский своим указом оформил решение СНБО о расширении санкций. Также появились очередные судебные аресты на акции и был оформлен запрет любых операций с реестром акционеров и акциями "Мотор Сичи".

Однако каким образом власть собирается возвращать завод в собственность государства, до сих пор пока не понятно. Ведь единственным юридически обоснованным способом сделать это является судебная процедура. Но судебная волокита может длиться несколько лет и в конце концов не привести к результату, которого ожидает власть. При том, что в таком возвращении придется проходить как минимум два этапа: сначала забрать акции у китайцев и вернуть их Богуслаеву. А затем уже забирать у него в пользу государства. В этом процессе может оказаться очень много подводных камней, о которые намерения власти вполне могут разбиться.

Но похоже на то, что этот долгий путь - не для нынешней команды Банковой. Ведь, как объявил лидер фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия, возвращать "Мотор Сич" будут благодаря принятию отдельного закона. Проект которого якобы уже разрабатывается и вскоре будет внесен в Верховную Раду. По словам еще одного партийного лидера "СН", Александра Корниенко законопроект о национализации предприятия могут представить через две-три недели.

"Говорить о том, в каком именно формате будет национализация "Мотор Сичи", пока нельзя. СНБО обратила внимание на этот вопрос, и это точно вопрос национальной безопасности. И в ближайшее время мы этот вопрос урегулируем и представим законопроект. Думаю, речь идет о 2-3 неделях", - сказал Корниенко и уточнил, что это не голосование, а представление законопроекта. Корниенко также отметил, что пока соответствующий законопроект разрабатывается и любой процесс по "Мотор Сичи" должен быть "юридически безупречным".

Месседжи представителей властной команды звучат довольно противоречиво. Ведь на фоне заявления о возвращении предприятия в государственную собственность тот же Данилов в эфире у Савика Шустера сказал, что это не будет национализацией. Хотя все, в том числе и заявления партийных боссов "Слуги народа", указывает именно на такой формат.

Противоречиво выглядит позиция Банковой еще и в контексте того, что "Мотор Сич" пытаются забрать у инвесторов и в то же самое время выставляют на продажу 49% акций других стратегических предприятий. "Укрзализныця", "Укрпочта" и "Нафтогаз", являющихся точно не менее важными для национальной безопасности, чем запорожский завод. Поэтому зарождаются подозрения, что вопрос лежит не столько в том, чтобы сохранить контроль государства над предприятием, сколько в "качестве" инвесторов, которые приобрели акции Богуслаева.

Появляются, естественно, и конспирологические теории о том, что за нынешними действиями украинской власти может стоять желание новой американской администрации не допустить китайцев на это предприятие. О геополитических причинах нынешней интриги говорит и бывший глава СНБО Александр Данилюк. Он, как известно, является чувствительным к пожеланиям наших заокеанских партнеров. И, как оказалось, также был одним из двигателей отнятия "Мотор Сичи" у китайцев. "Когда я был секретарем СНБО, мы с моим коллегой из США Джоном Болтоном разработали другой подход. Такой, который не создает ни юридических рисков для Украины, ни имиджевых рисков для Китая. Мы работали над привлечением американских инвестиций и формированием пакета заказов для "Мотор Сичи". Вот такую национализацию можно поддержать", - написал Данилюк на своей странице в фейсбуке.

Если верить, что американские власти действительно взяли курс на то, чтобы выбить китайцев из Запорожья, понятно, что выбор между тем, частично потерять Китай как крупного торгового партнера, или навлечь на себя недовольство нашего большого стратегического партнера - США, украинская власть уже сделала. Можно предположить, что он довольно здравый. Попадание "Мотор Сичи" в распоряжение китайских инвесторов не только автоматически добавило бы Украину в список тех, кто "угрожает нацбезопасности США" (представьте, как с помощью украинских специалистов успешно завершается строительство китайского завода в Чунцине, который сможет использовать технологии нашего предприятия.) "Материнское" предприятие "Мотор Си "было бы обречено - современный китайский завод, с энергоэффективными технологиями и качественной и дешевой рабочей силой, с легкостью вытеснит с рынка поставок запчастей для советской авиатехники украинское предприятие.

Но все равно остаются еще два важных вопроса. Что будет сделано для того, чтобы уладить конфликт с Китаем, продолжать эффективное сотрудничество с этой страной и защитить это сотрудничество от дальнейших претензий со стороны Штатов. И как сложится судьба предприятия "Мотор Сич", которое сейчас, как говорится, из огня да в полымя.

И последнее — судя по планам продать 49% акций "Укрзализныци", "Укрпочты" и "Нафтогаза", конфликт вокруг китайцев и "Мотор Сичи" украинскую власть, похоже, ничему так и не научил.
 

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