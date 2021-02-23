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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Зеленский встретился с Кацубой в ОАЭ

18:33 22.02.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Сенсационную новость сообщил бывший замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины» Александр Кацуба. Оказывается, он встретился с Владимиром Зеленским и теперь собирается вернуться в Украину.

«Долго думал, что написать, но после встречи с Владимиром Зеленским я заново поверил в Украину, и появилось огромное желание вернуться домой на родину и открыть еще пару новых ИТ-проектов именно в Украине. Поверьте мне, он очень крут! Вот увидите, будет у нас порядок в стране», - поделился он впечатлениями от встречи, не забыв обнародовать свое фото с Зеленским.

Эту запись на своей страничке в Facebook Кацуба сделал в пятницу, 19 февраля. В тот день внимание медиа было приковано к заседанию СНБО, и новость о встрече беглого экс-«регионала» с нынешним президентом промелькнула практически незамеченной.

Однако это очень важная новость по целому ряду причин.

Кто такой Александр Кацуба

Семья Кацуб во времена Януковича стала очень богатой и влиятельной. Глава семьи Владимир Кацуба в 2012-м был избран в Верховную Раду в 175-м округе на Харьковщине в качестве члена и выдвиженца Партии регионов. Был членом фракции ПР, а после революции записался в группу «Суверенная европейская Украина». В том же округе он был избран в парламент и в 2014-м, но уже в качестве беспартийного самовыдвиженца. Состоял в группе «Воля народа», затем перешел в «Відродження». В нынешний парламент он баллотировался в том же округе от партии «Оппозиционный блок» (по квоте мэра Харькова Геннадия Кернеса), но не прошел. Зато на местных выборах 25 октября 2020 г. Кацуба-старший был избран в Харьковский райсовет в качестве выдвиженца партии «Блок Кернеса - Успешный Харьков!», а с 8 декабря возглавляет этот райсовет, который, к слову, является крупнейшим в Украине (в его состав входят Харьков и еще 14 территориальных громад) и по численности населения - 1,76 млн человек - превосходит большинство областей Украины.

У Владимира Кацубы есть два сына: Сергей и Александр. Сергей в марте 2010 г., вскоре после инаугурации Януковича, по протекции новоназначенного министра топлива и энергетики Юрия Бойко был трудоустроен в НАК «Нафтогаз Украины». До июля 2012 г. был директором одного из важнейших департаментов - материального, хозяйственного и информационно-технического обеспечения, параллельно с мая 2010 г. был членом правления компании, а в июле 2012 г. получил кресло замглавы правления. В октябре 2012 г. был избран в Верховную Раду в 92-м округе на Киевщине в качестве члена и выдвиженца ПР. А в ноябре «передал по наследству» свое кресло в «Нафтогазе» своему младшему брату Александру, который до того работал в компании «Чорноморнафтогаз» в составе группы «Нафтогаз». Как и отец, Сергей был членом фракции ПР, а после революции записался в группу «Суверенная европейская Украина». Но выборы в парламент в октябре 2014 г. он проиграл.

В октябре 2015 г. Печерский райсуд Киева дал согласие на задержание и содержание под стражей братьев Кацуб. Их подозревали в преступном сговоре с целью хищения государственных средств в особо крупных размерах. К тому времени братья уже сбежали из Украины. Однако через несколько месяцев Александр решил посетить свое имение под Киевом. В июне 2016 г. он был задержан по статьям УК 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).

В марте 2017 г. тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Кацуба изложил на нескольких десятках страниц свои показания о своем членстве в организованной преступной группировке и высказал готовность уплатить сумму в 100 млн грн. «Суд принял во внимание то, что его показания являются очень серьезными. Он действительно дал показания на вышестоящих членов мафии, поэтому сделка была закреплена», - подчеркнул Луценко. Тогда же Кацуба был освобожден из СИЗО, после чего покинул Украину.

И вот теперь, по прошествии четырех лет, он вдруг проникся чувствами к Зеленскому, который «наведет порядок в стране». Но зачем это Зеленскому?

Владелец компромата

Хотя Кацуба-младший рассказывает о своем намерении открыть в Украине пару ИТ-проектов, вряд ли бы Зеленский стал с ним встречаться по такому пустяшному поводу. Если этот экс-«регионал» и представляет какой-то интерес для Банковой, то прежде всего - как владелец компромата на Бойко и Шария.

Братья Кацубы особенно часто упоминались в связи с пресловутыми «вышками Бойко». Приведем слова Луценко о Кацубе-младшем в сентябре 2016 г. «Я предлагал ему - согласно закону - пойти на сделку со следствием, раскрыть имя того, кто заставил его украсть полмиллиарда. Его ответ: "Никто". Окей, будет сидеть сам. Отец у него очень активный, шлет мне разных просителей. Я встречался с ним лично и сказал, что другого варианта нет: "У тебя два сына. Оба руководили "Нафтогазом". После обоих пропали миллиарды". Старший как раз и вел "вышки". Если честно, создается впечатление - согласно информации, которой мы располагаем - что они в большей мере вышки Кацубы, нежели Бойко. Если он даст показания на Юрия Бойко, возможно, они еще станут такими», - отметил Луценко.

В конце концов в феврале 2018-го прокуратура повесила «вышки Бойко» на Януковича и целый ряд его соратников, включая бывшего главу правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина, но Бойко в список подозреваемых не вошел. Но теперь, не исключено, это может измениться. И это означает, что у Банковой появился крючок для Бойко. В комментариях под сообщением о своей встрече с Зеленским Кацуба откликнулся на вопрос «А что с вышками?». «Спрашивайте у Бойко», - ответил Кацуба.

Что касается Анатолия Шария, то о его дружбе с семьей Кацуб известно давно. Сам Шарий поместил в соцсетях немало своих фото с Кацубой-старшим и с Александром. На парламентских выборах в июле 2019 г. в списке Партии Шария под №11 шла Татьяна Гузенко - супруга Александра Кацубы, а под №14 - его мать Наталия Гордиенко. Движение «Чесно», ссылаясь на финансовые отчеты Партии Шария, утверждает, что ее «харьковские доноры связаны с бизнесом Кацуб».

И если теперь Банковая ищет компромат на эту партию и на самого Шария, то Александр Кацуба, наверное, мог бы сильно помочь.

С кем еще встречался Зеленский в ОАЭ

При всех возможных выгодах для Зеленского, новость от Кацубы-младшего - это большой провал Банковой и удар по имиджу президента. Тем более, что появилась эта новость как раз в годовщину гибели Небесной сотни, а Владимир и Сергей Кацубы оба были членами фракции ПР и голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 г. «Вышки Бойко», в деле о которых фигурируют братья Кацубы, стали символом коррупции времен Януковича (и к тому же, их захватила Россия). Поэтому дружеская встреча с Кацубой-младшим разительно противоречит образу патриота, в который сейчас усиленно рядится Зеленский.

Со времени появления этой новости прошло уже более трех суток, однако ни сам Зеленский, ни его пресс-секретарь Юлия Мендель, ни главный пиарщик его офиса Михаил Подоляк никак не прокомментировали встречу президента со скандальным коррупционером, который дал письменные показания о своем членстве в организованной преступной группировке. Этот факт можно расценивать как признание того, что встреча действительно была.

В таком случае закономерно возникает вопрос: а где же она состоялась? Кацуба говорит, что теперь у него «появилось огромное желание вернуться домой на родину». Это свидетельствует о том, что встреча состоялась за пределами Украины. Но где?

За последние четыре месяца Зеленский совершил только один зарубежный визит - в ОАЭ. Но ни о каких встречах ни с какими деятелями, кроме арабских, тогда не сообщалось. Если же и была встреча с Кацубой - это добавляет оснований для подозрений, что у Зеленского там были и другие тайные встречи. И доказывать, что «нет-нет-нет, только с Кацубой, но ни с кем другим», теперь бесполезно - никто не поверит.
 

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