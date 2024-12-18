ВР не підтримала відкликання Бойка з профільного комітету - нардеп

Народні депутати не підтримали постанову про відкликання парламентарія Юрія Бойка (депутатська група "Платформа за життя та мир") зі складу комітету з прав людини, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада навіть не змогла відкликати Юрія Бойко з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин", - написав Железняк у телеграмі.

За його словами, постанову № 12327 на пленарному засіданні Верховної Ради в середу підтримали 217 народних депутатів (для ухвалення рішення необхідно мінімум 226 голосів на підтримку - ІФ-У).

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Як повідомлялося, Бойко розмістив у соцмережі "Тікток" заяву, в якій заявив про зростаючу підтримку його політсили за рахунок людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні, а також про нібито заборону говорити рідною мовою.

Бойко був співголовою забороненої 2022 року партії "Опозиційна платформа - За життя".