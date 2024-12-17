У ПриватБанку вже можна відкрити єдину картку для державних виплат Дія.Картку в Приват24

ПриватБанк відкрив для українців випуск нової цифрової картки Дія.Картка для отримання виплат за різними державними програмами. Вже зараз клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 18 років, можуть отримати на неї виплати на книжки українською мовою за програмою єКнига та отримати від банку кешбек 10% за оплати цією карткою.

Щоб отримати виплату єКниги, потрібно:

- бути 18-річним громадянином України

- мати верифікований податковий номер та паспорт у Дії (ID-картку чи закордонний)

- відкрити спеціальний рахунок Дія.Картки для єКниги в ПриватБанку

- подати заяву в застосунку Дія: виберіть Сервіси - єКнига.

Отримані кошти програми єКнига у розмірі 908,40 грн можна використати на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Список таких книгарень буде наповнюватись поступово і представлений на сайті Українського інституту книги. Кошти потрібно витратити протягом трьох місяців з дня нарахування. Невикористані гроші повертаються до Українського інституту книги.

Клієнти ПриватБанку - учасники програми єКнига зможуть отримати кешбек у розмірі 10% за оплати Дія.Карткою для єКниги. Для цього необхідно лише активувати відповідну пропозицію в програмі лояльності «Привіт» у Приват24 після відкриття картки.

єКнига - державна програма виплат на книжки українською мовою для 18-річних українців, які стали повнолітніми у 2024 році та стануть у наступні роки. Мета програми підтримати українських видавців та заохотити молодь читати українською.

Проєкт реалізовано Міністерством культури та стратегічних комунікацій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Українським інститутом книги за сприяння «Проєкту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Уряду Швеції.