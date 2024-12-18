Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: «Не можна заморозити війну, а потім домовлятись з росіянами про мир»

 BBC

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України є неприйнятним сценарій, коли спочатку заморозять війну, а вже потім мають початись перемовини з Росією про мир.

Про це Зеленський заявив у розмові з французьким виданням Le Parisien.

"Я вважаю, що так не можна, просто забути все, що було. В цьому і є небезпека, коли кажуть, давайте, зараз заморозимо все, заморозимо війну, а потім вже будемо домовлятись з росіянами. Ні! Ми не збираємось нічого Путіну пробачати", - заявив Зеленський, розповідаючи про можливі варіанти домовленостей щодо миру.

Останнім часом у західній пресі писали про сценарії, коли спочатку відбувається заморозка війни, і тільки далі починаються перемовини про умови миру.

На запитання, чи готовий Зеленський сісти за стіл переговорів із Путіним, він відповів неоднозначно.

Говорити з Путіним?

"Важливо не те, хто сидить навпроти. Важливою є позиція, з якою ти ведеш переговори. Я не думаю, що ми перебуваємо в слабкій позиції, але й сильної її не назвеш", - каже президента.

"Чи будемо ми частиною НАТО? Ми не знаємо. Чи ми будемо частиною Євросоюзу? Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл із Путіним у цих умовах означає дати йому право вирішувати за нас", - вважає Зеленський.

За словами Зеленського, спочатку необхідно розробити план дій і вже потім подавати його російському президенту.

"Але я наполягаю: жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи нікому не делегували цей мандат. Ми - жертви. Було б несправедливо, якби всі за нас почали вирішувати, як має жити країна", - твердить він.

Крим і Донбас

Також він відповів на питання, на які компроміси готовий піти, щоб завершити війну, і чи готовий він "віддати Крим чи Донбас, хоча б тимчасово".

Зеленський відповів, що зупинити війну можна лише з міжнародною допомогою:

"Ми не можемо віддати наші території. Конституція України забороняє нам це робити. Де-факто ці території зараз контролюють росіяни. Ми не маємо сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - заявив Зеленський.

Раніше він вже казав, що частину територій Україна не зможе повернути силою, зокрема Крим.

Також він поскаржився на слабку підтримку України західними країнами.

"Я дивуюсь: чому Захід, який нас підтримує, обережний із ним? Чому з початку війни нас масово не оснастили зброєю? Я можу здатися зухвалим. Але в мене таке враження, що всі бояться Росії Путіна. Він користується безкарністю. Нам потрібні сильні Америка та Європа, щоб чинити тиск на Путіна та зупинити цю війну", - додав український президент.

При цьому Зеленський розповів, що комунікація з командою Трампа щодо майбутнього миру вже розпочалась.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9048
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,9581
  0,0438
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5240  0,10 0,24 42,1224  0,08 0,19
EUR 43,7248  0,09 0,20 44,4100  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8850  0,05 0,12 41,9050  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес