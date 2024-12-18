Зеленський: «Не можна заморозити війну, а потім домовлятись з росіянами про мир»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України є неприйнятним сценарій, коли спочатку заморозять війну, а вже потім мають початись перемовини з Росією про мир.

Про це Зеленський заявив у розмові з французьким виданням Le Parisien.

"Я вважаю, що так не можна, просто забути все, що було. В цьому і є небезпека, коли кажуть, давайте, зараз заморозимо все, заморозимо війну, а потім вже будемо домовлятись з росіянами. Ні! Ми не збираємось нічого Путіну пробачати", - заявив Зеленський, розповідаючи про можливі варіанти домовленостей щодо миру.

Останнім часом у західній пресі писали про сценарії, коли спочатку відбувається заморозка війни, і тільки далі починаються перемовини про умови миру.

На запитання, чи готовий Зеленський сісти за стіл переговорів із Путіним, він відповів неоднозначно.

Говорити з Путіним?

"Важливо не те, хто сидить навпроти. Важливою є позиція, з якою ти ведеш переговори. Я не думаю, що ми перебуваємо в слабкій позиції, але й сильної її не назвеш", - каже президента.

"Чи будемо ми частиною НАТО? Ми не знаємо. Чи ми будемо частиною Євросоюзу? Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл із Путіним у цих умовах означає дати йому право вирішувати за нас", - вважає Зеленський.

За словами Зеленського, спочатку необхідно розробити план дій і вже потім подавати його російському президенту.

"Але я наполягаю: жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи нікому не делегували цей мандат. Ми - жертви. Було б несправедливо, якби всі за нас почали вирішувати, як має жити країна", - твердить він.

Крим і Донбас

Також він відповів на питання, на які компроміси готовий піти, щоб завершити війну, і чи готовий він "віддати Крим чи Донбас, хоча б тимчасово".

Зеленський відповів, що зупинити війну можна лише з міжнародною допомогою:

"Ми не можемо віддати наші території. Конституція України забороняє нам це робити. Де-факто ці території зараз контролюють росіяни. Ми не маємо сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - заявив Зеленський.

Раніше він вже казав, що частину територій Україна не зможе повернути силою, зокрема Крим.

Також він поскаржився на слабку підтримку України західними країнами.

"Я дивуюсь: чому Захід, який нас підтримує, обережний із ним? Чому з початку війни нас масово не оснастили зброєю? Я можу здатися зухвалим. Але в мене таке враження, що всі бояться Росії Путіна. Він користується безкарністю. Нам потрібні сильні Америка та Європа, щоб чинити тиск на Путіна та зупинити цю війну", - додав український президент.

При цьому Зеленський розповів, що комунікація з командою Трампа щодо майбутнього миру вже розпочалась.