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Україна отримала від ЄС ще 4,1 мільярда євро за програмою Ukraine Facility
13:44 18.12.2024 |
Україна отримала ще 4,1 мільярда євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Це другий регулярний платіж, виділений Європейською комісією в межах цього інструменту. Черговий транш став результатом виконання нашою державою усіх заходів, визначених "Планом України", - зауважив очільник уряду.
Шмигаль додав, що загалом у 2024 році Україна отримала за програмою Ukraine Facility 16,1 мільярда євро.
Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?
Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.
Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:
* пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
* спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
* технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.
Навесні Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану. У червні до державного бюджету України надійшов транш від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро. У серпні Єврокомісія виплатила Україні майже 4,3 млрд євро першого регулярного платежу в межах програми Ukraine Facility.
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