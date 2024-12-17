Користувачі Apple та Samsung не бачать користі від ШІ-функцій — дослідження SellCell

Згідно з дослідженням SellCell, власники iPhone 16 та інших смартфонів Apple з підтримкою Apple Intelligence, а також користувачі Samsung з Galaxy AI, не вважають ШІ-функції на своїх пристроях корисними.

SellCell провели опитування серед 2 тисяч користувачів смартфонів у США: 1 тисячу власників iPhone 16 та інших пристроїв Apple з підтримкою ШІ, а також 1 тисячу користувачів смартфонів Galaxy. Результати показали, що 73% власників iPhone та 87% власників смартфонів Galaxy не бачать значної користі від ШІ-функцій на своїх пристроях.

Попри невдоволення власників смартфонів Apple, вони все ж вважають наявність ШІ-функцій важливим критерієм при виборі нового пристрою. Проблема полягає в тому, що наявні функції Apple Intelligence їх не цікавлять. Важливо зазначити, що опитування проводилось до виходу iOS 18.2, яка додала більше ШІ-функцій на смартфони користувачів.

За даними дослідження, понад половина власників iPhone 16, 15 Pro та 15 Pro Max ніколи не використовували Apple Intelligence. Зокрема, таких користувачів налічується 58,4%. Серед власників смартфонів Samsung, 53,1% ніколи не використовували Galaxy AI.

Найпопулярнішими ШІ-функціями в Apple Intelligence є інструмент для написання текстів та зведення про сповіщення. У Galaxy AI найбільше користувачів приваблюють функції Circle to Search та Photo Assist для редагування фото. Однак більшість користувачів не вважають ці функції дуже цінними. Лише 11,1% користувачів Apple Intelligence та 5,6% користувачів Galaxy AI оцінюють ці функції як дійсно корисні.

Попри те, що ШІ-функції Apple Intelligence не мають великої популярності серед користувачів, 21,1% вважає наявність цих функцій дуже важливим фактором під час вибору нового смартфона. У випадку з власниками Galaxy, їх дещо менше, - 14,9%.

На додачу до цього, кожен шостий власник смартфонів Apple міг би розглянути можливість переходу на смартфони Samsung, якщо функції Galaxy AI були б відчутно кращими за Apple Intelligence. Водночас лише 9,7% власників Galaxy розглядали б можливість переходу на iPhone 16 чи інші моделі через Apple Intelligence.

Більшість користувачів Galaxy, які ніколи не використовували ШІ на своїх смартфонах, просто не оновили свою систему. Головною причиною для власників iPhone є те, що вони не бачать достатньої користі в цих функціях.