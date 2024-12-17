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АНАЛІТИКА

У США вимагають від Google та Apple видалити TikTok до 19 січня 2025 року

 

Google та Apple повинні бути готові видалити соцмережу TikTok з американських магазинів застосунків 19 січня 2025 року без затримок. Про це заявив голова комітету Палати представників Конгресу США з питань Китаю, повідомляє Reuters.

TikTok зверталася до апеляційного суду США з проханням призупинити дію закону, щоб його міг переглянути Верховний суд США. Всього за день до запланованого блокування, 20 січня, відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа, який виступав проти блокування застосунку.

Однак федеральний апеляційний суд США також підтримав закон, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати TikTok у США або зіткнутися з блокуванням.

"Конгрес рішуче діє, щоб захистити національну безпеку Сполучених Штатів і захистити американських користувачів TikTok від китайської Комуністичної партії", - заявляють законодавці.

Міністерство юстиції США повідомило, що якщо заборона набере чинності 19 січня, вона не буде прямо забороняти подальше використання TikTok для користувачів Apple або Google, які вже завантажили застосунок. Однак заборона на надання підтримки в кінцевому підсумку призведе до того, що TikTok стане непрацездатним.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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