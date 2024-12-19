Китай може долучитися до мирних переговорів між Україною і Росією, але не як головний посередник – Салліван

Китай міг би бути частиною зусиль зі встановлення справедливого миру в між Росією та Україною, але Пекін не має відігравати провідної ролі перемовника в Європі, сказав у вівторок, 17-го грудня, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Виступаючи на події у Нью-Йорку, він сказав, що ідея, яку висловив нещодавно новообраний президент Дональд Трамп про те, що Китай може долучитися до вироблення умов справедливого миру в Україні, "не є божевільною".

"З іншого боку, ви не хочете, щоб Китай диктував умови в Україні, і ви не хочете, щоб він став домінуючим посередником на європейській арені", - сказав Салліван, відповідаючи на запитання ведучого зустрічі - політолога і президента Eurasia Group і GZERO Media Іана Бреммера.

На події, що проходила у громадському і культурному центрі The 92nd Street Y, Салліван пригадав, що й українська влада свого часу хотіла залучити Китай до переговорів про справедливий мир, але Київ стурбували деякі ініціативи Китаю.

Зокрема, президент Зеленський критикував пропозицію Китаю щодо зняття економічних санкцій з Росії.

Китай міг би зіграти конструктивну роль - Салліван

Коментуючи у соцмережах свою нещодавню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, Дональд Трамп написав: "Потрібно негайно припинити вогонь і почати переговори".

Він також додав: "Китай може допомогти". Ця остання фраза привернула увагу оглядачів після того, як Трамп надіслав запрошення китайському лідеру Сі Цзіньпіну на свою інавгурацію 20-го січня, що виходить за рамки американської традиції, за якою іноземних лідерів не запрошують на цю церемонію.

Розмірковуючи про можливі майбутні переговори про мир, Джейк Салліван, який наприкінці січня покидає посаду радника Білого дому з національної безпеки, сказав, що про те, яку роль у пошуку миру в Україні може зіграти Китай, потрібно говорити і з європейцями, і передусім, з українцями.

"Тож постає питання, яким способом вони можуть долучитися - як постійний член Ради Безпеки, як значний гравець на світовій арені, як одна з небагатьох країн, до яких Росії довелося б прислухатися, якби Китай дійсно висловився", - сказав Салліван.

Тому, як додав Салліван, те, що президент Трамп виклав цю пропозицію, є логічним, тому що, як каже Салліван, він виходив з цієї самої логіки.

Головне - далі підтримувати Україну, щоб вона мала сильні позиції на переговорах

Коментуючи майбутню політику щодо України в адміністрації Трампа, то, за словами Саллівана, попри складну ситуацію на фронті та частіші розмови про потребу поступок на майбутніх переговорах з Москвою, його бачення не змінилося - вирішувати свою долю належить самим українцям.

Для США найголовніше - надалі підтримувати Україну, каже Салліван.

"Я вважаю, що одна з найважливіших речей, яку мають показати Сполучені Штати, нинішня адміністрація, наступна адміністрація, - це готовність підтримувати українців та забезпечити їх тим, що вони потребують для того, щоб захиститися. Тому що це буде важіль, необхідний для досягнення хорошого результату за столом (переговорів)", - сказав Салліван.

Тому, за його словами, він хотів би бачити продовження основної позиції США щодо того, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні можливість оборонятись та протистояти російському військовому нападу.

"Щоб вони могли тиснути на Росію військовим чином у той час, як ми тиснемо на них економічно, і щоб Україна була в найкращій можливій позиції на полі бою, що поставить її в кращу позицію за столом переговорів", - сказав Салліван.

На його думку, "просто вийти і сказати: "Ми укладемо угоду", без запевнення у підтримці України, не поставить Україну в найкращу позицію на переговорах.

Відповідаючи на запитання Іана Бреммера про низьку ефективність економічних санкцій та недостатню військову допомогу, Салліван погодився, що прогнози щодо впливу санкцій на російську економіку не виправдалися, особливо не в терміни, які передбачалося ще у 2022 році.

Але при цьому він додав, що російська економіка зараз переживає справжні проблеми, і ці проблеми надалі будуть збільшуватися у 2025.

Серед ознак цих проблем Салліван назвав значну інфляцію, що зростає, відсоткові ставки вище 20%, що придушує інвестиції, великі гроші, які йдуть з бюджету та Фонду національного добробуту на заохочення військових, щоб вони воювали в Україні, та значні втрати серед військових.

"Всі ці проблеми накопичуються з часом. Але якщо ви хочете, щоб я назвав місяць, коли всі ці чинники зійдуться і створять справжній тиск на Росію, щоб вона захотіла сісти за стіл переговорів, я його не назву", - сказав Салліван і додав, що якщо ще кілька місяців тому були люди, які казали, що росіяни з цим впораються, то тепер всі ознаки кажуть, що це вже не так.

За словами Саллівана, Україна вистояла, Путін не досяг своєї стратегічної мети - взяти Київ та три дні й стерти Україну з мапи світу, і Україна вистоїть, треба лише продовжувати її підтримувати, щоб вона мала найкращу стратегічну позицію на майбутніх переговорах, замість того, щоб їй нав'язували умови.

А рух до переговорів, каже Салліван, існував би, незалежно від того, хто виграв би вибори - нинішній новообраний президент-республіканець Дональд Трамп, чи його суперниця на виборах - нинішня віцепрезидентка Камала Гарріс.