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НПЗ у Ростовській області РФ зазнав масованої атаки
09:48 19.12.2024 |
У ніч на четвер, 19 грудня, Ростовську область РФ атакували понад 30 безпілотників і три ракети, написав у Telegram тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар.
За його словами, протиповітряна оборона відбивала атаки по Таганрогу, Батайську, Ростову, Шахтах, Кам'янську, Міллерову та Новошахтинську. На Новошахтинському заводі нафтопродуктів унаслідок атаки "сталося загоряння". Тим часом у Telegram-каналах публікують відео пожежі на НПЗ, отримані від місцевих жителів.
Четверта атака на Новошахтинський НПЗ за пів року
"Новошахтинський НПЗ, Ростовська область. Понад 40 вибухів від атаки наших дронів. У підсумку - ураження установки атмосферно-вакуумної перегонки нафти АВТ-6. Це друге велике ураження НПЗ і четверта атака протягом півріччя. Перше сталося 6 червня 2024 року", - йдеться у повідомленні українського Telegram-каналу "Андрющенко Time".
Напередодні ввечері у Повітряних силах Збройних сил України заявили про застосування франко-британських ракет Storm Shadow / SCALP для ударів по військових об'єктах на території Росії. В.о. губернатора Ростовщини Слюсар заявив про нібито відбиття атаки 10 ракет.
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко повідомив, що на Ростовщині атакували одне з найбільших російських хімічних підприємств - ФКП "Комбінат Каменський". "Він займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі)", - написав він у Telegram, не уточнюючи вид зброї, якою атакували.
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