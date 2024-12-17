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Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн
15:57 17.12.2024 |
Ізраїльська компанія Paragon, відома своїми шпигунськими програмами, була придбана американською інвестиційною компанією AE Industrial Partners. Угода оцінюється в 500 мільйонів доларів, але може досягти 900 мільйонів доларів залежно від зростання компанії.
Paragon заснували колишні офіцери ізраїльської розвідки, і 2021 року компанія стала відома завдяки своїм послугам зі зламу телефонів, що дають змогу отримати доступ до застосунків, як-от WhatsApp, Signal, Facebook Messenger і Telegram. Продукт Paragon, Graphite, порівнюють з іншим відомим ПЗ для зламу Pegasus від NSO Group.
У жовтні 2024 року Paragon підписала контракт з Імміграційною та митною службою США на суму 2 мільйони доларів. Угода з AE Industrial Partners дасть змогу Paragon розширити свою присутність на ринку США, оскільки компанію внесено до списку "хороших" компаній адміністрацією президента США, які утримуються від продажу рішень зі збору розвідданих недемократичним режимам. Paragon продовжить свою діяльність в Ізраїлі, але буде експортувати свої технології в США.
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